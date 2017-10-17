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Глава МЧС России предложил помощь Португалии в тушении лесных пожаров

Общество
17 октября, 10:39 UTC+3 МОСКВА 17, октября. /ТАСС

По последним данным, жертвами природных пожаров в центральных и северных районах страны стали 27 человек

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Лесной пожар в Португалии

Лесной пожар в Португалии

© EPA-EFE/TIAGO PETINGA

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МЧС России готово оказать помощь Португалии в тушении сильных лесных пожаров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, глава министерства Владимир Пучков направил министру внутренней администрации Португалии телеграмму с предложением помощи.

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"Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Португальской Республике в деле борьбы с природной стихией", - говорится в телеграмме главы МЧС России.

Сильные лесные пожары бушуют в центральных и северных районах Португалии. По последним данным, жертвами стихии стали 27 человек. В стране зафиксированы десятки очагов возгорания. В тушении огня задействованы более 5 тыс. человек.

МЧС России помогало Португалии бороться с лесными пожарами осенью 2016 года и весной этого года.

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