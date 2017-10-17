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Дом моды дочери Кадырова перенес показ из-за технических неполадок в парке "Зарядье"

Общество
17 октября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Показ состоится в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 27 октября

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Показ коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой

Показ коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой

© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дом моды Firdaws, основанный женой главы Чечни Рамзана Кадырова Медни, перенес свой показ из парка "Зарядье" в концертный зал "Барвиха Luxury Village". Изменения связаны с техническими проблемами в московском парке, сообщила ТАСС руководитель дома моды Айшат Кадырова (управляет модным домом Firdaws с 2016 года).

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"Нам пришло официальное письмо от Мэрии Москвы, что в "Зарядье" по техническим причинам вышло из строя три зала и медиацентр в их числе. Мы перенесли показ на 27 октября в Концертный зал "Барвиха Luxury Village", - сказала Айшат Кадырова.

ТАСС пока не удалось получить оперативный комментарий от руководства парка "Зарядье" о причинах технических неполадок.

Ранее представители модного дома Firdaws сообщали ТАСС, что показ коллекции платьев Айшат Кадыровой под названием "Горная жемчужина", состоящий из 47 платьев, состоится 20 октября в медиацентре парка "Зарядье".

Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в октябре 2009 года. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.

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