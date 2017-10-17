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Автор предложения о запрете курения у подъездов не считает это ужесточением закона

Общество
17 октября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Председателя комитета Совета Федерации по социальной политике уверен, что курильщикам будет не сложно отойти от подъезда на десять метров

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Автор предложения о запрете курения возле подъездов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев уверяет, что его инициатива не ужесточает законодательство, а лишь упорядочивает правила для курильщиков.

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Ранее газета "Известия" со ссылкой на текст документа сообщила, что Министерство здравоохранения РФ подготовило проект положительного отзыва правительства на законопроект, предусматривающий запрет курения у подъездов многоквартирных домов.

Как напомнил во вторник журналистам Варфоломеев, принятый в феврале 2013 года антитабачный закон значительно ограничил места, где курение разрешено. В частности, его запретили на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Парламентарий напомнил, что существующая норма запрещает курить в подъездах, лестничных площадках, лифтах, чердаках и других помещениях, однако выходы из подъезда в законе не упоминаются.

"Ситуация, когда граждане курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом жители, в том числе дети и старики, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные квартиры. А проживающие на нижних этажах многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, не имея возможности открыть окна", - сказал Варфоломеев.

Он подчеркнул, что "речи об ужесточении законодательства для курильщиков не идет, скорее это можно назвать упорядочиванием". "Я не думаю, что для любителей покурить будет сложно отойти на десять метров от подъезда, чтобы не мешать детям, пожилым гражданам и просто некурящим людям дышать свежим воздухом", - сказал сенатор.

По его словам, внести такие поправки в уже действующий закон сенаторов "подтолкнул не прекращающийся поток обращений граждан ... с просьбами продолжить защиту некурящих от влияния табачного дыма в общественных местах".

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