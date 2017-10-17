СМИ: Харви Вайнштейн ушел из совета директоров своей компании

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НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных домогательствах, во вторник ушел в отставку из совета директоров своей продюсерской компании Weinstein Company. Об этом сообщил во вторник новостной ресурс TMZ.
Он изложил итоги заседания совета директоров Weinstein Company, состоявшегося во вторник в Нью-Йорке. На встрече было утверждено решение уволить Вайнштейна, которому предоставлено еще пять дней на то, чтобы сложить с себя добровольно обязанности члена совета директоров. В обратном случае его отправляют в отставку принудительно. Харви Вайнштейн не стал ждать и ушел в отставку по своей воле, пояснил ресурс.
Ранее портал сообщал, что Вайнштейн рассчитывает со временем продолжить продюсирование фильмов. По данным источников ресурса, продюсер верит в то, что сможет вернуться в киноиндустрию и работать не менее успешно, чем до скандала. "Харви как судья Джуди (ведущая популярной женской телепередачи - прим. ТАСС), которая снимает свое шоу для CBS, но может легко делать его и для NBC, если захочет. Потому что шоу держится только на ней и больше ни на ком", - уточнил источник.
Продюсер 8 октября был уволен с поста сопредседателя правления компании. Продюсер остается владельцем 22% Weinstein Company.