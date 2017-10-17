WP: фонд Клинтонов отказался возвращать пожертвования Харви Вайнштейна

ВАШИНГТОН, 17 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Фонд семьи Клинтонов отказался возвращать средства, которые пожертвовал обвиненный в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн. Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, речь идет о сумме в пределах $100 тыс. - $250 тыс.

Представители фонда заявили, что перечисленные Вайнштейном средства уже потрачены. "Мы благотворительная организация. Пожертвования, в том числе и эти [от продюсера], были потрачены на борьбу с детским ожирением и ВИЧ/СПИД; с изменением климата, а также были израсходованы на программы расширения прав и возможностей девочек и женщин, направленные среди прочего на предотвращение сексуального насилия и торговли людьми. Мы не планируем возвращать их", - отметили в организации.

В связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствах множество из демпартии, в том числе лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, сенаторы Кори Букер и Элизабет Уоррен призывали вернуть, либо же передать на благотворительность пожертвования продюсера.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон на прошлой неделе осудила поведение Вайнштейна и заявила, что не знала об этом, несмотря на упорные слухи в Голливуде. Она призналась, что отдаст на благотворительность средства, которые продюсер пожертвовал на ее избирательную кампанию в прошлом году.

По данным телеканала CNN, Хиллари и ее мужа бывшего президента США Билла Клинтона связывают с Вайнштейном давние узы. Так, продюсер выполнял роль посредника между звездами Голливуда и шоу-бизнеса во время предвыборной гонки в США в прошлом году.