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Южная Осетия широко отметит 1100-летие крещения Алании вместе с Россией

Общество
18 октября, 17:38 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 18, октября. /ТАСС

Лидер республики Анатолий Бибилов выразил благодарность президенту Владимиру Путину за внимание к этой дате

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ЦХИНВАЛ, 18 октября. /ТАСС/. Южная Осетия, как и Россия, широко отметит 1100-летие крещения Алании, которое объединяет осетинский народ, сообщил в среду ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.

Президент РФ Владимир Путин 16 октября распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. Государство аланов располагалось на территории, которую сейчас занимают несколько республик Северного Кавказа, аланы - предки современных осетин. Алания - второе название Республики Северная Осетия, также это слово с недавнего времени присутствует в названии Южной Осетии: Республика Южная Осетия - Государство Алания.

"1100-летие крещения Алании будет широко отмечаться не только в России, но и в Южной Осетии. Это значимая дата, которая подчеркивает одновременно и путь, который был избран аланами, и факт единства народа - принимая крещение, аланы не делились на северных и южных, западных или восточных, - сказал Бибилов. - Часть наших предков приняли крещение еще раньше - в I и II веках н. э., но 11 веков назад христианство стало осознанным культурным и цивилизационным выбором практически всех жителей аланского государства".

Бибилов выразил благодарность главе российского государства за внимание к этой дате. "Южная Осетия со своей стороны также разработает план праздничных мероприятий", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что крещение Алании будут масштабно праздновать и в соседней Северной Осетии. Глава региона Вячеслав Битаров отмечал, что празднование позволит подчеркнуть роль христианства на Северном Кавказе и развивать межконфессиональный диалог.

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