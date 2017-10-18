Минздрав считает существующую акцизную ставку на табак недостаточной

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минздрав считает, что существующая акцизную ставку на табак слишком низкой. Об этом говорится в новой версии антитабачной концепции на 2017-2022 годы, с проектом которой ознакомился ТАСС.

Новую версию антитабачной концепции Минздрав внес на рассмотрение в правительство.

"В 2017 году в России минимальная ставка акциза на пачку сигарет составляет 42,46 руб., что препятствует дальнейшему сокращению количества потребителей табачной продукции и связано с недостаточной реализацией потенциала ценовых и налоговых мер предыдущего этапа (2010-2015 годы)", - говорится в проекте концепции.

В тексте также отмечается, что установленные темпы роста ставок акцизов до 2017 года, несмотря на поэтапное повышение налога на табачные изделия, не позволили достигнуть установленного целевого ориентира.

По информации Минздрава, необходимо достигнуть среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, что составляет не менее $2,38 на каждую пачку сигарет.