ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (60%) отрицательно относятся к телеведущей Ксении Собчак. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые проводились в 2012-2016 годах и опубликованы организацией в четверг - на следующий день после того, как Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента Российской Федерации.
В период с 2012 по 2015 год Ксения Собчак значительно повысила свою узнаваемость среди населения: в 2012 году о ней знали 57% россиян, тогда как в 2015 году телеведущую хорошо знали уже 72% опрошенных (впервые услышали о Собчак в 2015 году всего 5% респондентов). Одновременно возросло число россиян, которые отрицательно относятся к Собчак: в 2012 году таких было 57%, в 2015 году - уже 60% (положительно к телеведущей в 2012 году относились 23% россиян и 21% в 2015 году).
Каждый десятый (12%) опрошенный в 2016 году оказался знаком с понятием "несистемная оппозиция", причислив к ней оппозиционера Алексея Навального (15%) и лидера партии "Парнас" Михаила Касьянова (10%). Собчак к несистемной оппозиции тогда отнесли лишь 4% граждан.
Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены методом личных интервью по месту жительства респондентов в 2012-2016 годах. Каждый опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки 1,6 тыс. человек, статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
Телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации в среду. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех".
Собчак заявила также, что в рамках избирательной кампании будет требовать допуска к выборам оппозиционера Алексея Навального и других кандидатов от либеральной оппозиции.