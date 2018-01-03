Жительница США использовала лотерейный билет с выигрышем в $5 млн как закладку для книги

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Жительница американского города Эджуотер (штат Нью-Джерси) Оксана Захаров выиграла в моментальную лотерею $5 млн благодаря билету, который она долгое время использовала в качестве закладки в книге. Об этом сообщило во вторник агентство UPI.

Во время поездки на Манхэттен за покупками в конце декабря 56-летняя Захаров собиралась купить лотерейный билет за $1, но ей вместо этого по ошибке предложили купон стоимостью $10. "Когда продавец вручил мне не тот билет, я расстроилась и решила не отказываться, а просто купить его, - отметила счастливица. - По правде говоря, я использовала билет в качестве закладки в книге на протяжении нескольких недель, пока все же не решила стереть защитный слой".

Захаров призналась, что, узнав о выигрыше, сразу была настроена скептически, так как "прежде никогда ничего не выигрывала". "Я была уверена, что билет поддельный, пока не принесла его в центральный офис нью-йоркской лотереи, где мне сказали, что он настоящий", - подчеркнула жительница Нью-Джерси.

Она - одна из немногих победительниц в лотерею, кто согласился получить приз в виде регулярных выплат в течение более 20 лет, а не забрать все деньги сразу. Таким образом Захаров в течение 19 лет будет получать свои $5 млн в качестве платежей в размере $260 тыс. ($172 тыс. за вычетом налогов) и одного единовременного - в размере 60 тыс. долларов ($39708 за вычетом налогов). После этого она продолжит получать ежегодные выплаты в размере $172 тыс. долларов (с учетом налогов) всю оставшуюся жизнь.

Счастливица планирует потратить часть выигрыша на семейный отдых на Багамах, а остальное - на оплату получения высшего образования для двоих детей, чтобы не брать ради этого кредит в банке.

Захаров стала 88-м победителем в нью-йоркской лотерее. Предыдущий победитель в прошлом году получил приз, превышающий $1 млн.

Моментальные лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам необходимо лишь стереть защитное поле и узнать свой выигрыш. Но главные призы в моментальных лотереях составляют чаще несколько сотен тысяч долларов и только в редких случаях достигают нескольких миллионов.