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В новогодние праздники диспетчеры оперативных служб в Москве приняли почти 30 тыс. звонков

Общество
8 января, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В период с 30 декабря по 8 января поступил 3 351 вызов полиции, 2 101 - пожарно-спасательных подразделений, 1 985 - скорой помощи

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Диспетчерам экстренных оперативных служб ("Система-112"), принимающим вызовы по единому номеру "112", поступили почти 30 тыс. звонков от москвичей в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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"Диспетчеры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в период новогодних и рождественских праздников с 30 декабря по 8 января приняли более 29 тыс. звонков от населения Москвы, из них 2 101 вызов пожарно-спасательных подразделений, 3 351 - полиции, 1 985 - скорой помощи, а также звонки по другим происшествиям", - сообщили в пресс-службе.

"Система-112" обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ. Ежесуточно 45 диспетчеров в Москве принимают сообщения и оперативно передают информацию чрезвычайным службам столицы.

Ранее замруководителя департамента Владимир Сченснович сообщил, что количество сотрудников "Системы-112" в Москве будет увеличено в два раза - со 150 до 300 человек. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году сотрудники смогут общаться с гостями на нескольких иностранных языках.

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