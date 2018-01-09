Более 6,5 тыс. виз выдано на Дальнем Востоке по упрощенному режиму

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Граждане 18 стран получили более 6,5 тыс. электронных виз для въезда на российский Дальний Восток через Свободный порт Владивосток более чем за пять месяцев, в течение которых в Приморском крае действует упрощенный визовый режим, дающий право на посещение всей территории края через Владивосток. Об этом сообщается во вторник в сообщении пресс-службы Министерства РФ по развитию дальнего Востока.

"Более 6,5 тыс. электронных виз выдано гражданам 18 стран для посещения Владивостока через Свободный порт. По ним в Приморье въехало 4,3 тыс. граждан 14 стран", - говорится в сообщении.

Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года. За это время больше всего туристов по электронной визе - порядка 2,6 тысяч человек - прибыли во Владивосток из Китая. На втором месте Япония, откуда приехали более 1,5 тыс. человек. "Электронной визой воспользовались также граждане еще 12 стран - Сингапура (63 человека), Индии (18 человек), Бахрейна (девять человек), КНДР (12 человек), Саудовской Аравии (девять человек), ОАЭ (три человека), Турции (три человека), Мексики (три человека), Алжира (два человека), Ирана (три человека), Кувейта (два человека) и Марокко (два человека)", - отмечается в документе.

Расширение визы в 2018 году

С 1 января 2018 года для въезда по электронной визе открыты дополнительные пункты пропуска. Теперь в Приморье можно въехать через морской пункт пропуска во Владивостоке, международный аэропорт Кневичи, железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка", "Турий Рог", морские пункты пропуска "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".

"Зафиксировано два въезда через новые пункты пропуска: один через автомобильный пункт пропуска "Полтавка" и один - через железнодорожный пункт пропуска "Пограничный"", - говорится в материале.

На Камчатке по электронной визе можно будет пересечь границу в морском пункте пропуска "Петропавловск- Камчатский", а на Сахалине по упрощенному визовому режиму будет действовать морской пункт "Корсаков".

"Сейчас прорабатывается вопрос о въезде по электронной визе через воздушные гавани на Чукотку, Сахалин, Камчатку, в Амурскую область, Хабаровский край и Магаданскую область", - говорится в сообщении.

Чтобы получить электронную визу нужно заполнить анкету на сайте Министерства иностранных дел РФ. Решение по выдаче разрешения на въезд принимается в течение четырех дней. В случае положительного ответа можно прилететь на Дальний Восток на восемь дней. "Фактическое время получения этой электронной визы составляет 20 минут", - приводятся в материале слова главы Минвостокразвития Александра Галушки.