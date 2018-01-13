WSJ: бывшей порноактрисе заплатили $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Бывший порноактрисе за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с Дональдом Трампом в июле 2006 года. Это была внебрачная связь, так как свадьба миллиардера и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году, сообщила в пятницу в своей электронной версии газета Wall Street Journal.

Плата за молчание

По ее сведениям, договаривался нынешний юрисконсульт президента США Майкл Коэн, который более десяти лет работал на группу компаний Trump Organization. Коэн заключил сделку с адвокатом бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, игравшей под псевдонимом Сторми Дэниелс. Она согласилась взять указанную выше сумму в обмен на обязательство не разглашать факт вступления в интимные отношения с Трампом на курорте для игры в гольф на озере Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года.

"Это все устаревшие, неоднократно переработанные сведения, которые были категорически опровергнуты до выборов", - заявили изданию в пресс-службе Белого дома. Газета уточняет, что сам Коэн мог действовать самостоятельно, не поставив в известность Трампа.

"Президент Трамп с негодованием отвергает, что такое происшествие с г-жой Дэниелс имело место", - заявил юрисконсульт в ответ на просьбу газеты прокомментировать публикацию. "Вы уже второй раз выступаете с вопиющими обвинениями в адрес моего клиента, вы уже целый год пытаетесь придать веса этой сфабрикованной истории, которую заинтересованные стороны последовательно опровергали минимум с 2011 года", - добавил юрисконсульт главы государства.

Не в первый раз

Женщины, обвиняющие Трампа в сексуальных домогательствах, призвали Конгресс провести соответствующее расследование в отношении главы государства, сообщила 11 декабря 2017 года газета The Hill. Джессика Лидс, Саманта Холви и Рейчел Крукс заявили об этом на пресс-конференции, организованной некоммерческой организацией Brave New Films. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге для журналистов в тот же день сообщила, что Трамп опроверг эти обвинения.

Президент Трамп 12 декабря того же года на своей странице в Twitter отверг предъявленные ему обвинения в сексуальных домогательствах. При этом он высказал мнение, что за требованиями расследовать их стоят его противники из Демократической партии, которые отчаялись найти доказательства якобы имевшего место сговора между ним и Россией.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. С обвинениями в его адрес с начала октября выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актера Кевина Спейси, комика Луиса Си Кея, нескольких американских политиков, экс-президента США Джорджа Буша - старшего и многих других.