WSJ: бывшей порноактрисе заплатили $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Бывший порноактрисе за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с Дональдом Трампом в июле 2006 года. Это была внебрачная связь, так как свадьба миллиардера и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году, сообщила в пятницу в своей электронной версии газета Wall Street Journal.
По ее сведениям, договаривался нынешний юрисконсульт президента США Майкл Коэн, который более десяти лет работал на группу компаний Trump Organization. Коэн заключил сделку с адвокатом бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, игравшей под псевдонимом Сторми Дэниелс. Она согласилась взять указанную выше сумму в обмен на обязательство не разглашать факт вступления в интимные отношения с Трампом на курорте для игры в гольф на озере Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года.
"Это все устаревшие, неоднократно переработанные сведения, которые были категорически опровергнуты до выборов", - заявили изданию в пресс-службе Белого дома. Газета уточняет, что сам Коэн мог действовать самостоятельно, не поставив в известность Трампа.
"Президент Трамп с негодованием отвергает, что такое происшествие с г-жой Дэниелс имело место", - заявил юрисконсульт в ответ на просьбу газеты прокомментировать публикацию. "Вы уже второй раз выступаете с вопиющими обвинениями в адрес моего клиента, вы уже целый год пытаетесь придать веса этой сфабрикованной истории, которую заинтересованные стороны последовательно опровергали минимум с 2011 года", - добавил юрисконсульт главы государства.
Женщины, обвиняющие Трампа в сексуальных домогательствах, призвали Конгресс провести соответствующее расследование в отношении главы государства, сообщила 11 декабря 2017 года газета The Hill. Джессика Лидс, Саманта Холви и Рейчел Крукс заявили об этом на пресс-конференции, организованной некоммерческой организацией Brave New Films. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге для журналистов в тот же день сообщила, что Трамп опроверг эти обвинения.
Президент Трамп 12 декабря того же года на своей странице в Twitter отверг предъявленные ему обвинения в сексуальных домогательствах. При этом он высказал мнение, что за требованиями расследовать их стоят его противники из Демократической партии, которые отчаялись найти доказательства якобы имевшего место сговора между ним и Россией.
Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. С обвинениями в его адрес с начала октября выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актера Кевина Спейси, комика Луиса Си Кея, нескольких американских политиков, экс-президента США Джорджа Буша - старшего и многих других.