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Путин выступил за предоставление студентам на раннем этапе информации о работодателях

Общество
25 января, 17:03 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, января. /ТАСС

По мнению президента России, это позволит учащимся быстрее определяться с выбором специализации и стремиться к контактам с предполагаемыми коллегами

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КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что студентам на более раннем этапе нужно предоставлять больше информации о потенциальных работодателях.

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"Нужно попросить руководство университетов о том, чтобы о возможных работодателях было как можно больше информации, в том числе в электронном виде, у будущих специалистов" - сказал Путин в ходе телемоста с ведущими высшими учебными заведениями страны, который проходит в Казанском федеральном университете.

По его мнению, это позволит студентам быстрее определяться с выбором специализации и стремиться к контактам с предполагаемыми работодателями.

Путин также поддержал идею студентов СПБГУ об использовании QR-кодов в печатных дипломах, которые позволят в электронном виде получать самую разную информацию о выпускниках."Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель будет иметь полную информацию о своём потенциальном кандидате", - заявил президент.

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