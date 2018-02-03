Митинг в поддержку российских олимпийцев собрал около 5 тыс. человек в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпиады-2018 прошел в субботу в столице Дагестана - Махачкале. Участие в нем приняли около 5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"Участие в акции на центральной площади Махачкалы в поддержку российских олимпийцев сегодня приняли около 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Участниками митинга стали именитые спортсмены Дагестана, представители различных общественных организаций, молодежных объединений, студенты, учащиеся спортивных школ республики.

"Я как спортсмен, участник (Олимпиады) понимаю насколько сегодня тяжело нашим ребятам. (...) Хочу пожелать нашим ребятам удачи, силы и побед", - сказал чемпион ОИ-2012 по дзюдо Мансур Исаев, выступая перед собравшимися.

Директор ансамбля "Лезгинка" Джамбулат Магомедов отметил, что "счастлив, что сегодня очень много здесь молодежи, которая сердцем и душой поддерживает и болеет за российских олимпийцев". "Никогда и нигде не победить великую Россию! Жизнестойкость, мощь, дружелюбие, государственность нашей страны всегда будет на высоте", - сказал он.

"Российских спортсменов лишили права выступать под флагом своей страны. Но Международный олимпийский комитет никогда не сможет лишить наших спортсменов поддержки российских болельщиков. (...) Здесь важно только одно - показать российским спортсменам, что они не одни, что за ними страна. Вместе мы - одна команда", - отметила студентка Дагестанского колледжа культуры и искусств им. Мурадовой Карина Хидирова.

Не опускать рук

Первый мастер спорта России в Дагестане среди спортсменов-колясочников, чемпион Всемирных игр колясочников и ампутантов Расул Назиров уверен, что "никто не сможет сломить дух наших спортсменов, которые будут биться за каждую медаль". "Хочу призвать всех олимпийцев и паралимпийцев не опускать рук, тренироваться еще усерднее, чтобы гимн России как можно чаще был слышан во всех международных соревнованиях", - сказал Назиров.

Завершился митинг концертом известных представителей дагестанской эстрады.

Российские атлеты не будут выступать на Играх - 2018 в Южной Корее под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК, который оставил право выступить на Играх части атлетов под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме. Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.