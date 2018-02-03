Наместник Десятинного монастыря Киева призвал международные организации защитить церковь

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Наместник Десятинного монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве архимандрит Гедеон (Харона) обратился к властям Украины, международным организациям и президенту США Дональду Трампу с призывом защитить церковь от националистов.

"Мы обращались в Службу безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь - центр православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на безопасность и свободу вероисповедания", - цитирует его Центр информации УПЦ в Facebook.

Гедеон добавил, что с субботы на воскресенье богослужение продлится всю ночь. "Сейчас будет Всенощное бдение. Ночью будем читать Псалтирь. Люди замерзли, устали, холодно, ведь стоят с 10:00 (11:00 мск) утра. Есть пожилые люди, им тяжело. Но стоят, молятся. Акафист идет непрестанно. В храме у нас помещается до 200 человек. Остальные - на улице. Подъезжает духовенство и верующие из других епархий", - рассказал он.

Десятинный монастырь расположен в историческом центре Киева рядом с первым каменным храмом в Киевской Руси - Десятинной церковью.