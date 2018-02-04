В Центральную Россию пришел сильный снегопад

Сборная России по хоккею с мячом стала 11-кратным чемпионом мира

Сборная России по хоккею с мячом стала 11-кратным чемпионом мира 4 февраля, 10:59

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад оставил без электричества почти 63 тыс. жителей Центрального федерального округа (ЦФО) России, но аварий в системе ЖКХ, как и заторов на дорогах удалось избежать. Восстановительные работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.

По данным МЧС России, без энергоснабжения в 49 муниципальных образованиях в шести субъектах ЦФО остаются 597 населенных пунктов, более 21 тыс. жилых домов с населением более 62,7 тыс. человек и 68 социально значимых объектов.

По информации Минэнерго РФ, недостаток электроэнергии составляет 156,54 МВт.

"В Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях вызванные аномальными метеоусловиями технологические нарушения в электросетевом комплексе устраняют более 400 бригад в составе более 1,5 тыс. человек. В их распоряжении находится свыше 500 единиц специальной техники", - говорится в сообщении компании "Россети".

По распоряжению генерального директора "Россетей" Павла Ливинского в оставшиеся без света регионы дополнительно направлено 35 мобильных бригад из дочерних предприятий, а также 80 резервных источников снабжения электроэнергией в дополнении к 120 уже задействованным в Московском регионе.

"Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления нарушенного непогодой электроснабжения", - подчеркнули в "Россетях".

В МЧС сообщили, что аварий на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы не произошло.

Ситуация на дорогах

Синоптики заранее предупредили о возможном сильном снегопаде регионы Центральной России.

С 3 февраля во власти циклона, который принес метель с порывистым ветром до 20 метров в секунду, оказались 12 регионов ЦФО: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области.

"Прогноз оправдался на большей части территории Центрального федерального округа", - отметили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

Такая погода ранее не раз становилась причиной многокилометровых заторов на федеральных трассах.

На время непогоды МЧС совместно с ГИБДД усилило патрулирование на дорогах, всего на автотрассах дежурят 250 совместных оперативных групп и более 370 тягачей дорожных служб.

Для водителей на случай осложнения дорожной ситуации развернули 33 подвижных и более 1,7 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания.

К расчистке дорожного полотна привлечены более 69 тыс. человек и более 27 тыс. единиц снегоуборочной техники. По информации МЧС, скопления автотранспорта нет, серьезных заторов на дорогах также не возникло.

Экстренные службы информируют водителей о складывающейся обстановке по телевизору, радио, через терминалы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, используется sms-рассылка.

На движении поездов снегопад не отразился.

В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний были отменены и задержаны более 110 авиарейсов.

Повышенная готовность

Из-за снегопада подразделения МЧС Центрального федерального округа переведены в режим повышенной готовности. В этом же режиме несут службу Академия гражданской защиты, Академия государственной противопожарной службы МЧС, Ногинский спасательный центр, центр "Лидер" и "Центроспас".

Ногинский спасательный центр и центр "Лидер" задействованы в уборке поваленных деревьев в Подмосковье. Как сообщил представитель правительства Московской области Дмитрий Пестов, наиболее сложная ситуация сложилась в Пушкинском, Щелковском, Егорьевском и Воскресенском районах, где повалено большое количество деревьев.

Всего к ликвидации последствий снегопада в ЦФО привлечены более 115 тыс. человек и более 43 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС РФ - более 26 тыс. человек и более трех тыс. единиц техники.

В ликвидации последствий снегопада в Московской, Воронежской и Ивановской областях принимают участие и курсанты МЧС, которые расчищают тротуары и дороги.

Снег до понедельника

По прогнозу Росгидромета, до конца суток циклон будет оказывать свое воздействие на Центральную Россию и Поволжье, в большей степени - на территорию города Москвы и Московской области.

В МЧС России настоятельно рекомендует по возможности оставаться дома, обходить деревья и шаткие строения.

Водителям также советуют по возможности отказаться от поездок по городу и на дальние расстояния, не оставлять машины возле деревьев и плохо укрепленных конструкций.