В Москве к зданию Минобороны несут цветы в память о погибшем в Сирии летчике Филипове

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Люди несут букеты цветов к зданию Минобороны РФ в Москве в память о пилоте штурмовика Су-25 майоре Романе Филипове, погибшем в Сирии.

У здания военного ведомства на Фрунзенской набережной возле памятника героям фильма "Они сражались за Родину" установлена фотография летчика. К вечеру понедельника здесь возложены уже десятки букетов.

Светлая память! Спи спокойно, майор Филипов... #ЭтоВамЗаПацанов Публикация от Минасов Андрей (@minasov71) Фев 5, 2018 в 10:23 PST

Публикация от Денис Давыдов (@davydov.denis) Фев 5, 2018 в 6:53 PST

Самолет Романа Филипова 3 февраля был подбит боевиками из переносного зенитного ракетного комплекса в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии. Пилот катапультировался и после приземления вступил в неравный бой с группой террористов. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой.

Филипов был представлен к званию Герой России посмертно.