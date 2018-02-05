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В Москве к зданию Минобороны несут цветы в память о погибшем в Сирии летчике Филипове

Общество
5 февраля, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Фотография майора установлена возле памятника героям фильма "Они сражались за Родину"

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Люди несут букеты цветов к зданию Минобороны РФ в Москве в память о пилоте штурмовика Су-25 майоре Романе Филипове, погибшем в Сирии.

У здания военного ведомства на Фрунзенской набережной возле памятника героям фильма "Они сражались за Родину" установлена фотография летчика. К вечеру понедельника здесь возложены уже десятки букетов.

Светлая память! Спи спокойно, майор Филипов... #ЭтоВамЗаПацанов

Публикация от Минасов Андрей (@minasov71)

Публикация от Денис Давыдов (@davydov.denis)

Самолет Романа Филипова 3 февраля был подбит боевиками из переносного зенитного ракетного комплекса в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии. Пилот катапультировался и после приземления вступил в неравный бой с группой террористов. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой.

Филипов был представлен к званию Герой России посмертно.

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