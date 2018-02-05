В Москве к зданию Минобороны несут цветы в память о погибшем в Сирии летчике Филипове

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Люди несут букеты цветов к зданию Минобороны РФ в Москве в память о пилоте штурмовика Су-25 майоре Романе Филипове, погибшем в Сирии.
У здания военного ведомства на Фрунзенской набережной возле памятника героям фильма "Они сражались за Родину" установлена фотография летчика. К вечеру понедельника здесь возложены уже десятки букетов.
Светлая память! Спи спокойно, майор Филипов... #ЭтоВамЗаПацанов
Самолет Романа Филипова 3 февраля был подбит боевиками из переносного зенитного ракетного комплекса в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии. Пилот катапультировался и после приземления вступил в неравный бой с группой террористов. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой.
Филипов был представлен к званию Герой России посмертно.