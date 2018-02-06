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Мэрия Владивостока в марте решит вопрос о названии улицы в честь погибшего в Сирии летчика

Общество
6 февраля, 5:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Роман Филипов погиб 3 февраля

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ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Комиссия по городской топонимике Владивостока в марте рассмотрит вопрос о наименовании новой улицы в городе в честь уроженца краевого центра летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии в бою с террористами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

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Ранее межрегиональная общественная организация "Гражданский контроль" предложила назвать одну из улиц Владивостока в честь майора Филипова. Соответствующие обращения были направлены главе Владивостока Виталию Веркеенко и председателю Думы города Андрею Брику.

"Все обращения рассматриваются на комиссии по городской топонимике, следующее заседание которой должно произойти в марте. Этот вопрос будет включен в повестку дня. Какое будет принято решение, зависит, в первую очередь, от того, будет ли к этому времени Роману Филипову присвоено звание героя России посмертно. Так как иначе назвать улицу в его честь можно будет не раньше, чем через 15 лет со дня смерти", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что о переименовании улиц пока речи не идет, так как это возможно, только если старое название неблагозвучно. Но есть возможность назвать именем Филипова новую улицу в расширяющемся микрорайоне Снеговая Падь.

В Минобороны РФ 3 февраля сообщили, что при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России. Летчик катапультировался в районе, подконтрольном боевикам террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В бою с террористами пилот погиб.

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