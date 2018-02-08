В Воронеже простятся с погибшим в Сирии летчиком Филиповым

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Прощание с погибшим в Сирии военным летчиком Романом Филиповым пройдет в четверг в Воронеже, после панихиды в Доме офицеров его похоронят на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище города. Об этом сообщил ТАСС представитель Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, дислоцирующейся в Воронеже, Рафкат Валиулин.

"Самолет доставит утром тело героически погибшего в Сирии летчика-штурмовика Филипова из Москвы на аэродром ВАСО (Воронежское авиастроительное объединение), после в Доме офицеров в Северном военном городке состоится панихида. Затем его с воинскими почестями, под оружейные залпы, похоронят на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище", - сказал он.

Валиулин добавил, что доступ к прощанию с Филиповым будет открыт для всех желающих, ожидается несколько тысяч человек. Отпевание летчика состоится в храме иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на Коминтерновском кладбище.

Как добавил председатель Воронежской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", бывший военный летчик Владимир Михайленко, на панихиду приедут люди со всей области.

"Многие наши офицеры, ветераны боевых действий приедут и из отдаленных районов области, чтобы проститься с Героем России, молодым летчиком, геройски погибшим в расцвете сил", - сказал он.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова.

Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.