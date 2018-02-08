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Fox: легализация марихуаны пользуется рекордно высокой поддержкой в США

Общество
8 февраля, 1:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, февраля. /ТАСС

Согласно данным телеканала, в пользу этого шага высказались 59% респондентов

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© AP Photo/Elaine Thompson

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Рекордная доля американцев поддерживает легализацию марихуаны в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического исследования, проведенного телеканалом Fox News.

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В пользу данного шага высказались 59% респондентов, против - 32%, 9% не ответили на вопрос. Как подчеркивает телеканал, никогда ранее за всю историю проводимых им опросов такого рода столь большая доля граждан не выступала за свободную продажу и курение каннабиса.

Согласно данным Fox News, число американцев, положительно относящихся к указанной инициативе, постепенно росло в последние годы. Так, в 2015 году ее готовы были поддержать 51% опрошенных, 44% были против. В 2014 году данное соотношение составляло 50% и 43%, в 2013 году - 46% и 49%. При этом в 2010 году на вопрос, следует ли легализовать курение марихуаны в стране, положительно ответили лишь 26% респондентов, отрицательно - 66%.

"Это серьезная перемена в общественном мнении, которая произошла за очень краткий период времени, - констатировал один из участников исследования Крис Андерсон. - Чем больше штатов легализуют марихуану без негативных последствий, о которых заявляли противники этого, тем больше, скорее всего, будет расти поддержка". Последний опрос Fox News был проведен среди 1002 совершеннолетних жителей страны по телефону в период с 21 по 23 января текущего года.

Отношение к марихуане в США

В настоящее время отношение к каннабису в США неоднозначное. На федеральном уровне законы не разрешают хранение и курение марихуаны, которая официально причисляется к наркотикам. В то же время не прекращается поток публикаций, основанных на медицинских исследованиях, которые утверждают, что курение марихуаны в небольших количествах вреда организму не наносит.

На настоящий момент в девяти штатах из 50 - Калифорнии, Вермонте, Вашингтоне, Орегоне, Неваде, Колорадо, Аляске, Мэне, Массачусетсе, а также в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях.

Еще в 29 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм, при депрессиях.

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