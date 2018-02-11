В Ярославле открылась "Главная масленица страны"

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Главная масленица страны" открылся в воскресенье в Ярославле. Центр города превратился в огромную праздничную площадку, здесь развернулись фестиваль стрит-арта и гастрономический праздник, был организован огромный хоровод и прошло карнавальное шествие.

"Сегодня на главной площади Ярославля мы собрались для того, чтобы начать масленичную неделю. С сегодняшнего дня и до 18 февраля в городе будет праздник. Мы ждем всех и желаем здоровья, благополучия и веселых масленичных дней!" - обратился к гостям мэр Ярославля Владимир Слепцов и зажег масленичный огонь, охранять который всю неделю будут гвардейцы Государыни Масленицы.

По бульвару с песнями

Праздник начался с традиционного масленичного карнавального шествия. Сотни людей в ярких костюмах, с музыкой, песнями и танцами прошли по Первомайскому бульвару, Волжской набережной и вышли на Советскую площадь, где и состоялось торжественное открытие масленичной недели. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России.

"Я приехала из Костромы с делегацией городов Золотого кольца, и сегодня вместе с ярославцами буду встречать этот долгожданный, уже почти весенний, праздник. Жду, когда же Государыня Масленица покажет мне свою резиденцию", - сказала на открытии фестиваля знаменитая российская Снегурочка.

Караул у масленичного огня

"В этом году мы ввели несколько новых традиций. Прежде всего, это развод масленичного караула - гвардейцы Масленицы будут сменяться каждый день, в 6 часов вечера, а также объявлять тему праздничного дня", - рассказала ТАСС директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Гвардейцев отбирали на конкурсной основе, подать заявку мог любой желающий. Блогер Данила Грибов считает, что попасть в "гвардейский" коллектив ему помогло знание строевой подготовки.

"Функция гвардейца - охрана традиций масленицы и хорошего настроения жителей. Быть гвардейцем это сложно, но доставляет удовольствие, так как это отличный коллектив, чувствуешь причастность к празднику. А сложности - держать себя молодцом и физические нагрузки", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Царь-самовар и фалафель с блинами

Замерзшие гости праздника тянутся к огромному самовару на дровах, установленному на главной площади Ярославля. Его высота почти два метра, вес - больше 250 кг. Блестящий золотом самовар объемом 300 литров привезли из Тулы.

"Это самовар - рекордсмен, самый высокий. Будем ставить рекорд и поить гостей чаем - сегодня и в следующие выходные", - говорит официантка Пелагея.

В другой точке города, на Первомайском бульваре, открылся масленичный гастрономический фестиваль. Место было выбрано не случайно: как пояснили в региональном департаменте туризма, именно этот бульвар был средоточием торжеств и масленичных гуляний в дореволюционном Ярославле. Сейчас здесь установлено 15 шале, в которых ярославские рестораторы предлагают не только традиционные блины. Все желающие могут попробовать здесь пян-се, фалафель, вегетарианские сладости, бургеры, расстегаи.

"Мы предлагаем веганские блины - из овсяной, рисовой, кукурузной муки, на кокосовом молоке, вместо яйца используем банан. А также у нас в меню фалафель, это ближневосточная кухня, но почему бы не предложить и такой вегетарианский стрит-фуд в масленицу", - говорит продавец в одном из шале.

Ярославский бургер по секретному рецепту

Рядом готовят цветные бургеры с языком, жареным сыром или мраморной говядиной. Из соседнего шале зазывают попробовать пирожки с кроликом, приготовленные по старинному рецепту. Но главное угощение впереди: 17 января на фестивале ждут особого гостя - знаменитого шеф-повара, бренд-шефа сети кулинарных школ Live Kitchen Григория Мосина. Он разработал особый рецепт ярославского масленичного бургера, который пока держится в секрете.

"На фестивале Мосин научит всех желающих готовить ярославский бургер и подарит рецепт городу. Он также проведет "бургерную битву", в которой примут участие знаменитые ярославцы - рестораторы, журналисты, общественники", - пояснили ТАСС в компании "Волга-тур", выступающей соорганизатором фестиваля.