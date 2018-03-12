Путин выразил соболезнования руководству Бангладеш в связи с авиакатастрофой в Катманду

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бангладеш Абдулу Хамиду и премьер-министру страны Шейх Хасине в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в аэропорту Катманду. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с аварией самолета бангладешской авиакомпании в аэропорту Катманду, повлекшей человеческие жертвы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду, потерпел крушение во время посадки. По сообщениям СМИ, число погибших может превышать 50 человек.