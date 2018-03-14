Петербург номинировали на три европейские награды "туристического Оскара"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург номинировали в трех категориях европейской награды World Travel Awards (WTA), которая считается своеобразным "Оскаром" в туристической сфере. Об этом сообщили в среду в городском комитете по развитию туризма.

"Петербург номинирован на три европейские награды WTA: "Ведущее городское направление Европы", <…> "Ведущее европейское направление для поездок на выходные", <…> "Ведущее круизное направление Европы", - говорится в сообщении.

В прошлом году город уже становился двукратным обладателем премии как городское направление Европы, а также на мировом уровне, получив премию "Лидирующее городское направление мира 2017".

Номинация Петербурга как направления для поездок в выходные и праздничные дни отчасти отражает и российскую статистику: по приведенным комитетом данным, в этом году Петербург уже возглавил список городов России, наиболее посещаемых туристами в День святого Валентина и на 8 марта, а также вошел в тройку лучших для путешествий с детьми в период февральских каникул.

Номинацию как ведущего круизного направления Европы в комитете назвали "более узко специализированной, но очень важной для города", отметив, что петербургские власти ведут работу по созданию регионального паромного оператора.

При этом впервые оказался номинированным на престижную награду и сам комитет - он претендует на звание лучшего совета по туризму в Европе. "Это первая команда менеджмента в России, которая была номинирована на такую значимую номинацию", - сказано в сообщении.

Председатель комитета Андрей Мушкарев назвал эту номинацию результатом проделанной ведомством работы за последние годы. В 2017 году впервые приняли отдельную госпрограмму по развитию туризма в Санкт-Петербурге, в сентябре город принял европейскую гала-церемонию World Travel Awards и выиграл право на проведение Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в 2019 году.

Определение победителей

Согласно правилам премии, победителей определяют в два этапа: сначала номинантов отбирают при помощи онлайн-голосования, а затем уже лучших из них называет жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли и представителей профильных СМИ. Планируется, что голосование среди европейских регионов продлится до 20 мая 2018 года - победителей пригласят на европейскую гала-церемонию, которая состоится 30 июня в Афинах.

По официальным данным, в общей сложности в 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 млн. человек - на 8,4% больше, чем за предыдущий год. При этом число иностранных туристов, прибывших в Петербург, в 2017 году оказалось на 24% больше, чем в 2016-м.