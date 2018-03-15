Около 4 тыс. общественных наблюдателей ожидается на участках в день выборов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Избирком Чечни ожидает, что за ходом голосования в день выборов президента России в регионе будут следить около 4 тыс. общественных наблюдателей, сообщил ТАСС член избирательной комиссии региона Солижан Эльсункаев.

"За процедурой голосования на избирательных участках будут следить представители кандидатов или партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, наблюдатели от Общественной палаты, международные наблюдатели. Завтра к нам прибудут наблюдателей из стран СНГ. Всего, по предварительным данным, ожидаем на участках в Чеченской Республике около 4 тыс. общественных наблюдателей", - сказал он.

В день голосования в Чечне будет работать 475 избирательных участков. Общественные наблюдатели могут присутствовать на избирательном участке с момента его открытия и до подписания протокола о подсчете голосов, они также могут сообщать избирательной комиссии о всех замеченных нарушениях. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.