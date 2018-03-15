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Около 4 тыс. общественных наблюдателей ожидается на участках в день выборов в Чечне

Общество
15 марта, 10:42 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, марта. /ТАСС

Общественные наблюдатели могут присутствовать на избирательном участке с момента его открытия и до подписания протокола о подсчете голосов

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© Александр Бахтин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Избирком Чечни ожидает, что за ходом голосования в день выборов президента России в регионе будут следить около 4 тыс. общественных наблюдателей, сообщил ТАСС член избирательной комиссии региона Солижан Эльсункаев.

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"За процедурой голосования на избирательных участках будут следить представители кандидатов или партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, наблюдатели от Общественной палаты, международные наблюдатели. Завтра к нам прибудут наблюдателей из стран СНГ. Всего, по предварительным данным, ожидаем на участках в Чеченской Республике около 4 тыс. общественных наблюдателей", - сказал он.

В день голосования в Чечне будет работать 475 избирательных участков. Общественные наблюдатели могут присутствовать на избирательном участке с момента его открытия и до подписания протокола о подсчете голосов, они также могут сообщать избирательной комиссии о всех замеченных нарушениях. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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