В Волоколамске ликвидировали очаги выбросов сероводорода из свалки "Ядрово"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Специалистам удалось ликвидировать разовые очаги выброса сероводорода из свалки "Ядрово" в Подмосковье. Станции мониторинга вблизи полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области зафиксировали разовые превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода до 7,5 раз в ночь с 16 до 17 марта, сообщил ТАСС в субботу министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"Было 7,5 ПДК (сероводорода - прим. ТАСС). Сразу приступили к ликвидации [очагов выбросов газа]. За 3-4 часа все ликвидировали. Вышедший газ начал распространяться по низинам и по ветру пошел в город", - сказа он.

Коган напомнил, что для борьбы с такими очагами был создан штаб, который следит за ситуацией на "Ядрово" круглосуточно. Он объяснил, что очаги возникают из-за разницы температур внутри свалки и снаружи. Когда температура воздуха падает до минус 25, а температура внутри тела остается 70-100 градусов (из-за протекающих в ней процессов разложения отходов), возникают трещины, через которые просачивается газ. Чтобы качественно затампонировать такие трещины, экскаватор углубляет и выравнивает нишу, ее закладывают малопроницаемыми суглинками. Эти земляные работы также провоцируют выход газа, однако в целом мероприятие позволяет остановить выбросы в конкретной точке.

По словам министра, власти неоднократно предупреждали о возможности разовых выбросов, пока тело полигона не будет герметично накрыто непроницаемой полимерной пленкой. При этом тампонирование и запланированная на "Ядрово" система сжигания свалочного газа позволят минимизировать его негативное влияние на местных жителей. "Такого, как это было 21,22 и 23 февраля, не будет", - отметил Коган. Система дегазации должна заработать к 15 июня, сообщалось ранее.

"Герметично пленкой мы начнем накрывать в апреле. Пленка уже вся завезена. Мы ждем, когда запустится новая карта (полигона - прим. ТАСС) - это произойдет 23 марта. Идем с опережением графика", - добавил Коган.

Планы по "Ядрово"

Ранее сообщалось, что местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги в этой связи. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев, до 15 июня, и взял ее на личный контроль. До этого дня нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.