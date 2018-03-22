Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав России готов выделить специалистов для консультации детей из Волоколамска

Общество
22 марта, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Как пояснила замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева, в Минздрав пока не поступили заключения надзорных ведомств по ситуации с массовой госпитализацией детей в Волоколамске

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России готов предоставить специалистов для консультации детей из Волоколамска, если в этом возникнет необходимость, сообщила в четверг журналистам замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

Смотрите также

МЧС открыло в центре Волоколамска комплекс по информированию жителей после жалоб на запах

Песков: правительство работает над решением проблемы с мусорным полигоном в Волоколамске

Родители школьников в Волоколамске отказались от предложенных из-за "Ядрово" путевок

Бригада врачей будет дежурить в Волоколамске из-за жалоб на полигон "Ядрово"

"Мы им уже сказали: "Если нужны специалисты, мы готовы вам их предоставить". Но там, уже отчитался мне министр Подмосковья, был токсиколог, был аллерголог, был педиатр главный [внештатные специалисты по Московской области - прим. ТАСС] их и так далее", - сказала она.

Яковлева уточнила, что заключения надзорных ведомств по ситуации с массовой госпитализацией детей в Минздраве России ожидают в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в конце августа 2017 года жители восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья начали жаловаться на сильный неприятный запах. Ученые установили, что основным источником загрязнения воздуха сероводородом на этом направлении является закрытый полигон бытовых отходов "Кучино".

Власти возвели на свалке систему сжигания свалочного газа, в состав которого входит сероводород, чтобы решить проблему, и позднее констатировали, что жалоб на запах стало меньше. Однако на выбросы свалочного газа с близлежащий полигонов стали жаловаться жители других муниципалитетов Подмосковья.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с "Ядрово". Шестеро были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Савченко задержали в Верховной раде
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов