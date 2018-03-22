Минздрав России готов выделить специалистов для консультации детей из Волоколамска

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России готов предоставить специалистов для консультации детей из Волоколамска, если в этом возникнет необходимость, сообщила в четверг журналистам замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

"Мы им уже сказали: "Если нужны специалисты, мы готовы вам их предоставить". Но там, уже отчитался мне министр Подмосковья, был токсиколог, был аллерголог, был педиатр главный [внештатные специалисты по Московской области - прим. ТАСС] их и так далее", - сказала она.

Яковлева уточнила, что заключения надзорных ведомств по ситуации с массовой госпитализацией детей в Минздраве России ожидают в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в конце августа 2017 года жители восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья начали жаловаться на сильный неприятный запах. Ученые установили, что основным источником загрязнения воздуха сероводородом на этом направлении является закрытый полигон бытовых отходов "Кучино".

Власти возвели на свалке систему сжигания свалочного газа, в состав которого входит сероводород, чтобы решить проблему, и позднее констатировали, что жалоб на запах стало меньше. Однако на выбросы свалочного газа с близлежащий полигонов стали жаловаться жители других муниципалитетов Подмосковья.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с "Ядрово". Шестеро были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы.