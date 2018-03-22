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Родители школьников в Волоколамске отказались от предложенных из-за "Ядрово" путевок

Общество
22 марта, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Как пояснила детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова, многие родители попросили перенести такую возможность на лето, чтобы не прерывать обучение детей в школах

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Большая часть родителей в Волоколамском районе Московской области отказались от возможности отправить детей в детские лагеря и места отдыха в связи с выбросами на полигоне "Ядрово". Они попросили перенести такую возможность на лето, сообщила в четверг детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова, выступая в Мособлдуме перед депутатами.

"Всем желающим взрослым и детям было предложено взять путевки и поехать на отдых. Большинство родителей школьников отказались от этой возможности и попросили перенести эту возможность на лето, чтобы не прерывать учебный год", - сказала Мишонова.

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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, около 60 детей из разных школ Волоколамска в среду обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, шестеро были госпитализированы. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел в ночь на среду. Врачи пока не подтвердили этой связи.

Местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги в этой связи, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

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