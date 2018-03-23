Эксперт: действия Facebook по защите информации пользователей не оправдали их ожиданий

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Действия руководства компании Facebook по защите личной информации не соответствовали ожиданиям пользователей соцсети. Такое мнение высказал в четверг в интервью агентству The Associated Press эксперт по вопросам управления в условиях кризисов Элио Фред Гарсиа из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Он прокомментировал действия компании в условиях скандала вокруг использования британской фирмой Cambridge Analytica личных данных миллионов пользователей Facebook.

"Оказалось, что они сделали гораздо меньше того, что от них ожидали в сфере защиты личной информации, - отметил эксперт. - Они начинают разбираться в процедурных вопросах, однако, похоже, не извлекли уроков из прошлых ошибок. Доверие пользователей проще сохранить, чем восстановить".

По данным телекомпании CNN, в минувший вторник иск в отношении Facebook возбудила группа инвесторов. Они сослались на то, что руководство компании не раскрывало деталей доступа к личной информации пользователей.

В среду глава компании Марк Цукерберг дал серию интервью, в которых очертил меры, призванные не допустить повторения ситуации, подобной той, что возникла в связи с использованием личной информации пользователей фирмой Cambridge Analytica. Цукерберг сообщил, что готов выступить в Конгрессе США в связи со скандалом. Однако к закрытию операций на нью-йоркской бирже в четверг курс акций Facebook упал на 1,78%.