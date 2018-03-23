Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: действия Facebook по защите информации пользователей не оправдали их ожиданий

Общество
23 марта, 0:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, марта. /ТАСС

Эксперт по вопросам управления в условиях кризисов Элио Фред Гарсиа считает, что компания не извлекла уроков из прошлых ошибок

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Действия руководства компании Facebook по защите личной информации не соответствовали ожиданиям пользователей соцсети. Такое мнение высказал в четверг в интервью агентству The Associated Press эксперт по вопросам управления в условиях кризисов Элио Фред Гарсиа из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Он прокомментировал действия компании в условиях скандала вокруг использования британской фирмой Cambridge Analytica личных данных миллионов пользователей Facebook.

Смотрите также
Здание Cambridge Analytica

Как Cambridge Analytica "взламывала выборы" по всему миру

"Оказалось, что они сделали гораздо меньше того, что от них ожидали в сфере защиты личной информации, - отметил эксперт. - Они начинают разбираться в процедурных вопросах, однако, похоже, не извлекли уроков из прошлых ошибок. Доверие пользователей проще сохранить, чем восстановить".

По данным телекомпании CNN, в минувший вторник иск в отношении Facebook возбудила группа инвесторов. Они сослались на то, что руководство компании не раскрывало деталей доступа к личной информации пользователей.

В среду глава компании Марк Цукерберг дал серию интервью, в которых очертил меры, призванные не допустить повторения ситуации, подобной той, что возникла в связи с использованием личной информации пользователей фирмой Cambridge Analytica. Цукерберг сообщил, что готов выступить в Конгрессе США в связи со скандалом. Однако к закрытию операций на нью-йоркской бирже в четверг курс акций Facebook упал на 1,78%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
"Одноклассники" поддержали бойкот СМИ депутату Слуцкому
3
Мэй, Меркель и Макрон подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению в Солсбери
4
Матч ЦСКА - "Йокерит" стал самым продолжительным в истории КХЛ
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
7
ЕС разделяет позицию Лондона о причастности Москвы к делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов