Дума запросит в Генпрокуратуре данные о причинах ухудшения здоровья граждан в Волоколамске

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума поручила в пятницу двум своим комитетам - по охране здоровья и по экологии и охране окружающей среды - запросить у Генпрокуратуры РФ, Минздрава РФ, правительства Московской области и Роспотребнадзора информацию о причинах ухудшения здоровья граждан в связи с произошедшим на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья выбросе свалочного газа. Соответствующее протокольное поручение инициировала группа депутатов от фракции КПРФ.

Депутатов Госдумы также интересует вопрос законности размещения данного полигона бытовых отходов, а также результаты проводимых там проверок. "Предлагается поручить комитету Госдумы по охране здоровья, по экологии и охране окружающей среды запросить у Генеральной прокуратуры РФ, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, правительства Московской области информацию о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов "Ядрово", о результатах проверок, проводимых в связи с произошедшим инцидентом соответствующими надзорными органами, и принятых мерах", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет распространять неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.