ОНФ намерен взять под контроль ситуацию со свалкой в Волоколамске

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены создать рабочую группу по контролю за ситуацией вокруг полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Сейчас в связи с ситуацией со свалкой в Волоколамске чиновники предпринимают экстренные меры, но опыт показывает, что такие решения по поводу свалок в Подмосковье необходимо брать под общественный и экспертный контроль. Именно поэтому подмосковный штаб ОНФ формирует группу общественного контроля за ситуацией с полигоном "Ядрово", - приводит пресс-служба слова члена ОНФ в московской области, руководителя региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антона Хлынова.

"Мы намерены добиться качественного исполнения всех необходимых мероприятий по снижению негативного воздействия свалки на окружающую среду и не дать спекулировать на волоколамской проблеме ни коммерческим, ни административным, ни политическим группам", - добавил он. По мнению Хлынова, проблема свалки связана с низким качеством управления в сфере охраны окружающей среды в регионе.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в ближайшее время, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Новый сегмент свалки откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет распространять неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.