Жители России в "Час Земли" выпустят на волю птиц и увидят звездное небо

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Жители России во время "Часа Земли" не ограничатся традиционным выключением света, а постараются своими силами оказать конкретную помощь природе. В Санкт-Петербурге в естественную среду обитания вернут птиц, которые прошли реабилитацию после травм, а в Краснодарском крае примут меры для сохранения реликтового самшита колхидского.

Россия участвует в акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) уже в десятый раз, в этом году мероприятия пройдут под лозунгом "Голосуй за природу". Мероприятие начнется 24 марта традиционно в 20:30 по местному времени.

"Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты", - сообщает пресс-служба WWF.

Забота о птицах и редких растениях

В Санкт-Петербурге к "Часу Земли" приурочен выпуск в естественную среду обитания спасенных диких птиц на территории природного заказника "Сестрорецкое болото" под Петербургом, рассказали ТАСС в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

Главным героем церемонии будет филин, которого петербуржцы в прошлом году спасли от стаи ворон, напавших на него на мелководье Финского залива.

"Птица прошла реабилитацию и готова к возвращению в природу", - сказали в комитете.

"Час Земли" стал поводом для ученых поделиться выводами о влиянии цивилизации на природу.

Сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН орнитолог Алексей Яновский рассказал ТАСС, как освещение в городах влияет на жизнь представителей фауны.

По его словам, привычное городское освещение может быть вредно для некоторых видов бабочек, а для птиц искусственное освещение не представляет особой угрозы. В некоторых случаях городское освещение даже помогает птицам гнездиться или прилетать на ночевку в темное время суток, где есть источники света.

"Гораздо больше птицам вредят высокие здания, на которых установлено зеркальное остекление. Птицы часто погибают по вине таких построек", - сказал Яновский.

В Краснодарском крае к "Часу Земли" приурочена акция по сбору средств на сохранение и восстановление самшита колхидского.

Как рассказал ТАСС руководитель отделения WWF России "Российский Кавказ" Валерий Шмунк, за несколько лет рощи этого уникального реликтового растения, растущего только на Западном Кавказе, оказались уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм. Сейчас, по данным WWF, уничтожено 99% самшитов, некоторые рощи сохранились в Адыгее, небольшое количество деревьев еще живо в Краснодарском крае.

"Мы уже договорились с лесхоз-техникумом в Апшеронском районе, там есть возможность создать закрытый питомник, и есть необходимые специалисты. На запуск проекта и работу в течение года нужно 2 млн рублей. Надеемся, что удастся начать работу летом 2018 года, для выращивания будем брать семена из разных рощ, а в природу возвращать молодые деревца", - сказал Шмунк.

Час без подсветки

Энергетики многих российских городов поддерживают акцию "Час Земли", выключая на час подсветку памятников архитектуры и других городских объектов. За годы участия в акции в Санкт-Петербурге этот механизм уже отработан. Предприятие "Ленсвет" отключит подсветку 70 зданий и пяти мостов через Неву.

"В числе отключаемых на 60 минут объектов такие ... как Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Главный штаб, Смольный собор, Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты, а также подсветка зданий, расположенных на пяти набережных города и на Невском проспекте", - рассказали в пресс-службе "Ленсвета".

Всего отключат свыше 40 тыс. светильников архитектурно-художественной подсветки общей мощностью 2,3 МВт.

При этом сетевая компания "Ленэнерго" подтвердила готовность к надежной работе в "Час Земли" и заверила, что "даже если все жители города выключат в квартирах свет, энергетическое оборудование не пострадает от перепада напряжения".

Новгородская область будет участвовать в акции уже десятый раз.

Во время "Часа Земли" в Великом Новгороде частично отключат подсветку городского Кремля и подсветку здания Правительства Новгородской области. Крупные промышленные предприятия Кировской области в это время перейдут на экономный режим использования электроэнергии, отключится подсветка зданий, баннеров и других объектов электрооборудования, которые не участвуют в производственном процессе, рассказали в региональном министерстве охраны окружающей среды.

В регионах Сибири к всемирной экологической акции присоединятся крупные компании, энергетики и обычные граждане. В Барнауле два крупнейших энергообъекта - ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отключат на час все освещение, не влияющее на технологический процесс. В Новосибирске, Омске и Томске во время "Часа Земли" планируют отключить подсветку зданий правительств регионов, мэрий, учебных заведений, а Новосибирский зоопарк оставит без освещения главную площадь и аллеи.

В "Час Земли" аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика выключат световые табло на площадях аэровокзалов и входах в терминалы, крышах зданий, будет полностью отключена световая реклама. В Дагестане свет отключат в древней крепости Нарын-кала в Дербенте, а также русском, аварском, кумыкском театрах, театре поэзии, национальной библиотеке, национальном музее имени Тахо-годи, а также здание ансамбля песни и танца Дагестана, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики.

Велопробеги, концерт и факельное шествие

Когда погаснет свет, жители многих городов выйдут на улицы, чтобы принять участие в тематических мероприятиях, концертах и спортивных акциях.

На Северном Кавказе пройдет велопробег и флешмоб в Национальном парке "Кисловодский", сообщили ТАСС в дирекции парка. Профессионалы велоспорта и любители велосипедных прогулок, украсив свои транспортные средства подсветкой и светоотражающими элементами, совершат пробег по территории парка при полном отключении освещения.

Пятикилометровый велопопробег при поддержке велоклуба "Два колеса" пройдет в Благовещенске (Амурская область).

"После отключения подсветки административных зданий, велотуристы с фонариками или светодиоидными лентами проедут по Набережной и по тротуарам центральных улиц города. Акция позволит обратить внимание на проблемы экологии", - уверены организаторы.

В Иркутске проведут свою акцию: там уже в шестой раз пройдет флешмоб "Велосветлячки" - это кольцевой заезд в 6 км по центральным улицам города в "Час Земли".

В Новокузнецке Кемеровской области, как рассказали ТАСС в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов города, на Площади общественных мероприятий состоится флешмоб - жителей и гостей города пригласят прийти со свечами и послушать песни на экологическую тематику в исполнении местных коллективов.

В столице Ингушетии состоится факельное шествие, участники которого выступят в национальных костюмах. По главному проспекту Магаса пройдут 150 человек. Шествие завершится у Башни согласия, где участники выстроятся в цифру 60, символизирующую саму акцию.

В Санкт-Петербурге главной площадкой акции станет Стрелка Васильевского острова, где с 19:30 начнется тематический концерт. Артисты театра Молний "Теслаториум" устроят электрическое шоу со спецэффектами, продемонстрируют противоборство человека с явлениями природы.

Участники акции расскажут, как люди в своей повседневной жизни меняют окружающую природу, и какие могут быть последствия такого воздействия для человечества. В рамках акции можно будет выступить в защиту заповедников, проголосовать за доступность "зеленой" энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

Увидеть звездное небо

Проведение "Часа Земли" поддерживают сотрудники петербургского Планетария, поскольку "световое загрязнение ", по словам заведующего обсерваторией планетария Максима Ховричева, мешает жителям северной столицы наблюдать за звездами.

"Пятнадцать лет назад мы могли спокойно показать туманность Андромеды, ... есть двойная звезда в созвездии Большой Медведицы, это средняя звездочка ручки ковша, мы свободно видели обе звезды, сейчас видим только одну, вторую большинство уже не улавливает. Созвездие Рыб петербуржцы в центре города вообще не видят, раньше это было возможно", - рассказал Ховричев.

Негативные факторы засветки окружающей среды чувствуют на себе и профессиональные астрономы.

"Сейчас очень трудно найти крупную обсерваторию в мире, где не было бы этой проблемы. Везде возникают поселки, города, и их световое влияние сказывается на качестве астрономических результатов, но обсерваторию мобильно не перевезешь, так что здесь астрономы-профессионалы могут позавидовать астрономам-любителям, которые в багажник кидают телескоп и едут в место с минимальной засветкой", - добавил ученый.