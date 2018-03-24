История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле

В субботу в СМИ со ссылкой на Instagram Павла Грудинина появилась информация о том, что политик сбрил усы после того, как проиграл спор с видеоблогером Юрием Дудем.

YouTube/Yulia Tsarenko

Однако глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко опроверг ТАСС эту информацию.

"То, что там выложили, монтаж это, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница - grudinin_kprf", - пояснил Ющенко.

Позднее Грудинин все же сбрил усы. В качестве доказательства на YouTube был размещен видеоролик.

"Я дал слово и его сдержал", - заявил Грудинин в видеоролике.

Глава пресс-службы КПРФ подтвердил ТАСС подлинность этого видео.

В феврале кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. Согласно итоговому подсчету ЦИК, кандидат от КПРФ получил лишь 11,77%.