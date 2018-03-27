Адвокат: сумма иска бизнесмена Дерипаски к Вашукевич и Кириллову составляет два млн рублей

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска требует по 1 млн рублей от Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) за разглашение информации о его частной жизни, сообщил во вторник журналистам адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

"Два млн рублей на двоих - по одному млн", - сказал Мельников.

Иск бизнесмена был подан 9 февраля. По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Судебные заседания по делу должны были начать 1 марта в Усть-Лабинске. Однако суд перенес на неопределенное время подготовку к рассмотрению иска бизнесмена из-за того, что в суд поступили жалобы от ресурсов, страницы которых содержали послужившую поводом для подачи иска информацию и были заблокированы.

После того, как был подан иск, на сайте блогера Алексея Навального была заблокирована страница с расследованием, которое посвящено Дерипаске и вице-премьеру - главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, а также соответствующий ролик на Youtube. Они внесены в реестр страниц, содержащих запрещенную к распространению информацию. И Дерипаска, и Приходько назвали изложенные в расследовании блоге сведения не соответствующими действительности.

Во вторник краснодарский краевой суд отклонил жалобы на блокировку интернет-страниц после иска Дерипаски.