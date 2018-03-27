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Союз журналистов России призвал прекратить множить слухи о трагедии в Кемерове

Общество
27 марта, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

По словам главы СЖР Владимира Соловьева, речь идет о стандартах, требующих тщательной проверки фактов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) призвал не множить слухи о трагедии в Кемерове, где в результате пожара 25 марта погибли 64 человека. Об этом говорится в распространенном во вторник обращении главы Союза Владимира Соловьева к российским журналистам. Текст размещен на сайте СЖР.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Множатся страшные слухи о количестве жертв, о причинах трагедии, о возможных виновниках страшного пожара, - говорится в документе. - Как председатель СЖР хочу призвать всех нас при освещении трагедии и ее последствий к взвешенной позиции, к соблюдению самых высоких стандартов в работе с информацией об этой трагедии".

Речь, по словам Соловьева, идет об этических стандартах, стандартах, требующих тщательной проверки фактов.

"Никакое число дополнительных подписчиков в социальных сетях и телеграм-каналах, никакой рост рейтинга вашего издания или вашего личного рейтинга не сможет оправдать распространение непроверенной информации, и, тем более, слухов", - отмечается в обращении.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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