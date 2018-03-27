Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Москвы несут цветы на Манежную площадь в память жертв пожара в Кемерове. Трансляция

Общество
27 марта, 17:04 UTC+3

Организовать площадку поручил мэр Москвы Сергей Собянин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

На Манежную площадь в Москве приходят люди, чтобы почтить память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове. Жители столицы несут цветы, игрушки, свечи.

Организовать специальное место поручил мэр Москвы Сергей Собянин. "Надо создать москвичам комфортный проход, чтобы им было удобно положить цветы и отдать память погибшим", - сказал он ранее.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, в рамках расследования задержаны пять человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
5
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
6
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама