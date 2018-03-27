Жители Москвы несут цветы на Манежную площадь в память жертв пожара в Кемерове. Трансляция

ТАСС/Ruptly

На Манежную площадь в Москве приходят люди, чтобы почтить память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове. Жители столицы несут цветы, игрушки, свечи.

Организовать специальное место поручил мэр Москвы Сергей Собянин. "Надо создать москвичам комфортный проход, чтобы им было удобно положить цветы и отдать память погибшим", - сказал он ранее.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, в рамках расследования задержаны пять человек.