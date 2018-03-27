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Спектакли, концерты и киносеансы перенесут в связи с трауром по погибшим в Кемерове

Общество
27 марта, 17:36 дата обновления: 27 марта, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Минкультуры направило в подведомственные учреждения рекомендации отменить развлекательные мероприятия 28 марта

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Некоторые учреждения культуры и коллективы решили перенести развлекательные программы, запланированные на 28 марта, в связи с общенациональным трауром по погибшим в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Министерство культуры РФ направило в подведомственные учреждения и министрам культуры субъектов РФ рекомендации отменить развлекательные мероприятия в этот день.

Руководство московского театра "Новая опера" сообщило о замене концерта "Четыре короля оперетты" на оперу Чайковского "Евгений Онегин". "По билетам, приобретенным на концерт "Четыре короля оперетты", можно будет посетить оперу П. И. Чайковского "Евгений Онегин", - сказали в пресс-службе "Новой оперы", уточнив, что желающие также могут сдать билеты в кассу театра или билетного партнера, у которого они приобретались.

На трагедию откликнулись и в Театре Маяковского, где решили отменить ряд событий. "В том числе и показ премьерного спектакля "Блажь", запланированный на 28 марта", - подчеркнули в пресс-службе.

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В Московской филармонии приняли решение перенести программу "Звезды баяна и аккордеона" в Камерном зале. Новая дата концерта будет объявлена дополнительно, уточнили в пресс-службе.

Менеджмент рок-группы "Би-2" известил поклонников коллектива о переносе запланированной на 28 марта презентации альбома "Горизонт событий" во Владимире. "В связи с трагедией мы переносим наш концерт во Владимире на 4 апреля. Все приобретенные на 28 марта билеты будут действительны - меняется только дата выступления", - говорится в сообщении на сайте "Би-2".

Отказ от комедий

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" в среду меняет расписание показов в кинотеатрах и отменяет комедии, сообщила ТАСС директор сети по связям с общественностью и внешним коммуникациям Александра Артамонова.

"Завтра в наших кинотеатрах будут отменены комедии", - заявила Артамонова. "В связи с объявленным национальным трауром в наших кинотеатрах будут отменены все дополнительные развлекательные мероприятия", - добавила собеседница агентства.

Представитель сети также сообщила, что премьеру фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", которая должна была пройти во вторник в Москве, отменили.

"В связи с трагическими событиями в Кемерове премьерный показ фильма "Первому игроку приготовиться", запланированный ранее на сегодня, 27 марта, в кинотеатре "Октябрь" отменяется", - сказала Артамонова. - Мы также отменили специальные показы этого фильма, ранее запланированные на 28 марта".

Готовы помочь

Московский академический театр сатиры не станет менять афишу в день траура, заявил ТАСС директор театра Мамед Агаев. "Трагедия, случившаяся в Кемерове, - общенациональная. Поэтому Театр сатиры готов сыграть любой аншлаговый спектакль и перечислить вырученные средства пострадавшим в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", - сказал он.

Театр сатиры не впервые откликается на беду: после авиакатастрофы Ту-154 в декабре 2016 года театр перечислил 1,4 млн рублей семьям погибших.

Трагедия в Кемерове

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

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Кемеровская область Владимирская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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