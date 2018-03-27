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Собянин возложил в Москве цветы к мемориалу погибших на пожаре в Кемерове

Общество
27 марта, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ранее мэр поручил организовать место на Манежной площади, где можно будет почтить память жертв пожара

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы на Манежной площади в центре столицы у мемориала, где каждый желающий с 17:00 мск может почтить память погибших на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом передает корреспондент ТАСС.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Градоначальник остановился у подножия Никольской башни Кремля, где располагается мемориал, и возложил букет алых гвоздик.

Ранее во вторник мэр поручил организовать на Манежной площади площадку для выражения памяти и скорби погибшим при пожаре в Кемерове. Также Собянин отметил, что необходимо организовать туда комфортный проход.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

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