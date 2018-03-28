Полуденный выстрел из пушки в Петербурге посвятили памяти погибших в Кемерове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Петербурга в среду посвятили памяти погибших при пожаре в Кемерове. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.

"Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в день траура прозвучит в память о детях и взрослых, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", - сказано в сообщении комитета, распространенном в преддверии церемонии.

Выстрел из сигнального орудия произвел ветеран службы ракетно-артиллерийского вооружения Николай Наквасин.

В день общенационального траура на всех государственных учреждениях Петербурга приспущены флаги, на многих флагштоках повязаны черные ленты. На городских экранах оповещения на черном фоне размещены надпись с датой трагедии в Кемерово и изображение поминальной свечи.

Петербуржцы скорбят

Жители Петербурга приходят на Дворцовую площадь, где накануне прошла акция памяти погибших в Кемерове. Горожане оставляют цветы, игрушки и записки с выражениями скорби у подножия Александровской колонны, где в понедельник образовался стихийный мемориал.

"Мы шокированы этой трагедией. Узнали об этом и пришли сюда, чтобы поддержать тех, кто потерял своих близких. Надеюсь, что виновные в случившемся будут наказаны", - сказал ТАСС петербуржец Михаил, который вместе со своей подругой принес красные гвоздики к колонне.

Близко к сердцу восприняла произошедшее в Кемерове и юная жительница Петербурга Дарья. "У меня младшая сестренка и младший брат. Когда только пошли новостные сводки об этой трагедии и том количестве детей, которые погибли, я представила, что, если бы не стало моих малышей... Я не знаю, как родственники, родители будут с этой трагедией жить. Просто захотелось прийти и помолиться", - сказала она ТАСС.

Заседание законодательного Собрания Санкт-Петербурга в среду началось с минуты молчания. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров напомнил о трагедии в Кемерове и предложил почтить память погибших.

Выступая на заседании в Мариинском дворце, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выразил благодарность тем, кто накануне пришел на акции памяти на Дворцовой площади и Марсовом поле. "Солидарность людей в дни беды вселяет надежду, что общество сможет в нашей стране изменить каждодневное отношение к человеческой жизни, к ее высшей ценности", - сказал омбудсмен.

Трагедия в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.