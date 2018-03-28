Эксперты нашли признаки информационного вброса в освещении кемеровской трагедии в соцсетях

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Распространение в социальных сетях сообщений о воскресной трагедии в Кемерове имеет признаки сознательного информационного вброса, направленного, в частности, на подрыв доверия к властям. Это подтверждено исследованием, которое проводится сейчас профильной аналитической компанией "Крибрум".

Отчет о промежуточных итогах исследования - по состоянию на середину дня в среду - имеется в распоряжении ТАСС.

Реакция: от объяснимой до панической

По словам специалистов, за трое суток, с 25 по 28 марта, в социальных сетях разместили в общей сложности около 790 тыс. сообщений по теме, причем лишь 248 тыс. из них были оригинальными. Таким образом, многие сообщения не создавались заново, а передавались по цепочке (так называемые "репосты"), что свидетельствует о повышенном интересе к теме и сознательном привлечении - а порой и нагнетании - внимания к ней.

Само по себе такое внимание нормально и понятно в условиях чрезвычайной ситуации. Но специалисты отмечают, что пик распространения информации пришелся не на сам день трагедии или следующий день, как это обычно бывает, а лишь на вторник, 27 марта. По их оценке, это уже свидетельствует о намеренной попытке "вызвать резонанс в обществе".

Приводят они и другие признаки "намеренного вброса информации". Это "высокий уровень репостов 27 марта, который в три раза выше уровня оригинальных сообщений", а также тот факт, что некоторые авторы размещали множественные сообщения по теме.

В целом, по мнению аналитиков "Крибрум", в воскресенье реакция в соцсетях на события в Кемерове "была вполне нормальна и объяснима", в понедельник активность заметно усилилась и тон становился все более негативным, во вторник реакция разрослась до "размеров массовой паники" (475 тыс. сообщений по теме от 370 авторов).

Особенно активно в нагнетание страстей включились видеоблогеры. "Основными темами этого дня стали требования отставок" должностных лиц разных уровней, констатируют авторы исследования.

В среду интенсивность освещения темы несколько снизилась, хотя, по данным "Крибрум", ежечасно "количество сообщений увеличивается примерно на 20 тыс.".

Как бороться с дезинформацией

Исследование носит технический характер и не содержит политических оценок или рекомендаций.

Отвечая на вопрос о том, можно ли отличить достоверную информацию, распространяемую в соцсетях, от ложных слухов, специалисты "Крибрум" подтвердили, что это возможно и обязательно будет сделано применительно к трагедии в Кемерове. Но для проведения такого анализа требуется больше времени, так что его итоги включат уже в окончательный отчет.

Основатель "Крибрума" Игорь Ашманов считает, что это и не самое важное. "Информационная атака в социальных сетях налицо, как и быстрая и сплоченная поддержка ее в "либеральных" СМИ, - указал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Главное - не [в том, чтобы] отличить достоверную информацию от слухов, а [в понимании], что делать с атакой".

"Понятно, что это технически возможно, - добавил эксперт. - Но важно, когда факт атаки установлен, правильно и быстро реагировать на нее, "сбивать на взлете". Для этого, по убеждению Ашманова, необходимо налаживать непрерывный поток достоверных сведений, в том числе "от первых лиц", а также блокировать каналы распространения дезинформации и давать должный отпор провокаторам.