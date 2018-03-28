Путин потребовал расследовать дело о пожаре в Кемерове объективно и невзирая на должности

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы выводы следствия по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове были сделаны, невзирая на служебное положение фигурантов. Об этом он заявил на совещании, в котором также участвовали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии", - сказал Путин.

Президент потребовал от следствия ответа на все возникающие вопросы. "Неделю не работала сигнализация. Почему? Неделю не ремонтировалось! Почему вручную не включали, хотя ручной привод работал? Почему двери оказались закрыты? Почему там использовали горючие материалы? Там масса вопросов", - привел глава государства ряд из них.

Бастрыкин пообещал разобраться со всеми вопросами системно. "Докладывайте мне регулярно", - поручил ему Путин.

Не допускать паники

Путин потребовал от правоохранителей не допустить паники из-за вбросов через социальные сети о причинах трагедии. "Разумеется, должны быть проверены все версии. Все, без исключения", - подчеркнул глава государства. "Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой, - констатировал он. - Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах".

Президент отметил, что экспертизы по делу о пожаре должны быть проведены профессионально и оперативно. Путин спросил у Бастрыкина, сколько времени потребуется на экспертизы, и получил ответ, что этот процесс "не скорый". По словам Бастрыкина, строительные, финансовые и экономические экспертизы занимают 4-5 месяцев. Глава СК пообещал максимально ускорить этот процесс и попросить коллег-экспертов создать укрупненные группы. Тем не менее, по его словам, эта работа все равно займет не менее трех месяцев. "Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирования, почему такие проверки [торгового центра "Зимняя вишня" были], нам потребуется привлечение сторонних организаций, поэтому это потребует некоторого дополнительного времени", - сказал глава СК.

"Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего, - потребовал глава государства. - Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне".

Две основные версии

Бастрыкин доложил главе государства о версиях, которые рассматривает следствие. "Выдвигаются две основные версии - это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - это должностные лица и специалисты - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня, - отметил он. - Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия".

Кроме того, сейчас специалисты изучают весь массив документов с тем, чтобы "установить юридическую законность передачи этого здания [торгового центра]". Кроме того, изучаются договоры, заключенные "на все виды обеспечения", прежде всего, противопожарной безопасности. "Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 году, проводили профилактические проверки, - добавил глава СК. - Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно".

"Я предполагаю в субботу прибыть в Кемерово и при необходимости повстречаться с представителями потерпевших", - доложил Бастрыкин президенту.

Опознание погибших

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала на совещании о том, как идет работа по опознанию погибших. По ее словам, для этого потребуется генетическая экспертиза. "Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня", - сказала она.

Путин попросил министра не затягивать эту работу.

По словам Скворцовой, названный ею срок и так был сокращен с 35 дней, "а быстрее трех недель может не получится, так как предстоит серьезная работа". "Работают судебные эксперты, - доложила она. - На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего". "Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза", - сказала Скворцова.

О трагедии

Пожар произошел 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том 41 ребенок, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Среди опознанных погибших - 13 детей. Уголовное дело в связи с трагедией возбуждено по трем статьям УК РФ. Уже задержаны пятеро фигурантов.