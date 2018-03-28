Россияне выпустили в небо тысячи белых шаров в память о жертвах пожара в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россия скорбит о жертвах трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В стране в среду объявили день траура. Многие телеканалы и радиостанции отказались от рекламы и изменили сетку вещания, отменили развлекательные программы и мероприятия, в регионах проходят памятные акции. В память о погибших люди выпускают в небо тысячи белых шаров.

Участники акций выражают поддержку пострадавшим и семьям погибших, благодарят тех, кто спасал посетителей торгового центра, делятся личными историями и собирают помощь кемеровчанам.

Цветы на набережной Енисея и пожертвования для Красного Креста

В Кемерове в среду простились с погибшими. Но горожане продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у ТЦ. В числе тех, кто пришел выразить соболезнования землякам, - уроженка Кемерова, телеведущая Елена Малышева. "В такие тяжелые для всей страны дни можно сказать только одно: Кемерово, мы с тобой", - сказала она ТАСС. Ведущая рассказала, что пыталась общаться с родственниками погибших, но людям тяжело говорить после перенесенной трагедии.

Жители Сибири также выражают соболезнования в связи с трагедией. "У нас трое детей, я боюсь подумать, что такое могло бы произойти и у нас. Старшим - десять и 17 лет, они часто ходят в кино одни <...> Нет ответственности [у владельцев]", - сказала ТАСС жительница Барнаула Оксана Солоп, которая со своей семьей пришла почтить память погибших в Кемерове.

В Красноярске люди второй день несут свечи, цветы и мягкие игрушки на набережную Енисея. Среди погибших в "Зимней вишне" - уроженка поселка Подгорный Красноярского края Ольга Федина, ее родственники выехали в Кемерово. Появилась также информация, что в "Зимней вишне" могли быть двое детей из Алтайского края, но пока она не получила официального подтверждения. "Если эта печальная информацию подтвердится, мы сделаем все, что должны по отношению к семье погибших", - заявил губернатор региона Александр Карлин, отметив, что с семьей работают психологи.

Второй день продолжается траур в арктическом поселке Волочанка Красноярского края, местные школьники сделали в память о погибших бумажных птиц. По словам директора школы Дениса Теребихина, Волочанка остро восприняла трагедию в Кемерове, поскольку около года назад в поселке в пожаре погибли двое детей.

В красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского объявили, что все сборы с концерта Аve Maria, который пройдет в субботу, направят в Красный Крест для помощи семьям погибших. В Иркутской области сообщили, что губернатор и члены правительства перечислят на специальный счет для кемеровчан свой дневной заработок.

Траурные мероприятия на юге России

Траурные мероприятия прошли в среду на юге России. В Сочи акция в память о погибших в кемеровском торговом центре собрала около 1 тыс. человек, звучали траурная музыка и стихи. После минуты молчания в небо выпустили воздушные шары в память о погибших. "Это наша трагедия, это наша чудовищная боль. Как с ней жить? Дети, простите нас", - обратилась к собравшимся заслуженный учитель РСФСР, кавалер Ордена трудового Красного знамени Вера Шибалова.

В Ростове-на-Дону собирают средства для помощи пострадавшим, сбор запустила певица Анита Цой. Вечером здесь пройдет вечер памяти по жертвам трагедии.

"Когда объявили день национального траура, не было даже сомнения, что мы будем отменять гала-концерт (фестиваля "Имена России", который должен был состояться в Ростове в среду - прим. ТАСС) <...> Сегодня очень много вокруг боли, и насколько мы можем помочь - мы готовы помочь", - сказала журналистам Цой.

В Симферополе весь день горожане возлагают цветы к специально оборудованному месту на площади Ленина. Этот стихийный мемориал образовался во вторник, второй день люди несут гвоздики, розы и игрушки. "От невыносимой боли разрывается сердце. Уже ничего не исправить и не изменить, и этого еще более горько. Это наша всеобщая огромная боль и большое горе", - сказала ТАСС одна из пришедших, местная жительница Олеся.

Акции по всей стране

Жители центральных регионов России, как и вся страна, скорбят о жертвах трагедии в Кемерово. Они несут цветы к стихийным мемориалам памяти погибших в "Зимней вишне". "Сегодня вся Россия сплотилась в общем горе. Каждый должен помнить: мы все в ответе за наше будущее, а значит, за наших детей. Кемерово, твоя боль - это наша боль. Мы скорбим, мы вместе с тобой", - сказала директор школы №53 Твери Лариса Зверькова.

Коллектив учебного заведения переживает гибель детей и своей коллеги - завуча кемеровской школы, которая ценой своей жизни спасала детей из кинозала.

Поток желающих выразить соболезнования и поддержать семьи погибших и пострадавших не иссякает в Липецке, Воронеже, Курске, Тамбове, Калуге, Рязани, Владимире. В торговых центрах в знак траура в среду выключили музыку.

Тысячи человек приняли участие в памятных акциях в регионах Дальнего Востока. Во Владивостоке акция прошла на центральной площади города. Ровно в 19:00 по местному времени все пришедшие выпустили в небо белые шары, а водители автомобилей возле площади просигналили.

Более 1,5 тыс. жителей Чукотки пришли на площадь перед Анадырским Храмом. Люди становились на колени у импровизированного мемориала с табличкой: "Дети, простите нас, взрослых. Кемерово, Чукотка с тобой". Пришедшие несли цветы и игрушки, самодельные плакаты и детские рисунки. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, а школьники Анадыря отпустили в небо 64 белых шара - в память о каждом погибшем.

Молитвы в храмах и мечетях

Траурные мероприятия в республиках Северного Кавказа продолжаются третий день: жители возлагают цветы к стихийным мемориалам, в мечетях совершают заупокойные молитвы (дуа), в православных храмах проходят панихиды.

"Когда люди гибли на войне, они знали, за что умирали, они защищали Родину. Когда в мирное время гибнут люди, тем более дети ни в чем не повинные, это, конечно, очень страшно", - сказала ТАСС жительница Кабардино-Балкарии Олеся Безуглова, которая вместе с ребенком возложила цветы к импровизированному мемориалу возле Кабардино-Балкарского госуниверситета.

Акция памяти, участники которой также возлагали цветы, приносили игрушки и зажигали свечи, прошла и в Махачкале. "Мы сегодня выражаем соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии. Хочется пожелать, чтобы они нашли в себе силы жить дальше с этой бедой, чтобы помнили: мы всегда будем стоять плечом к плечу друг к другу", - сказал ТАСС директор Русского театра имени Максима Горького Тимур Магомедов. Он сообщил, что 1 апреля в малом зале состоится благотворительный показ спектакля для детей, все средства от которого перечислят семьям пострадавших в Кемерове.

Траурные мероприятия проходят и в Карачаево-Черкесии, и в Северной Осетии - во Владикавказе. "Мы воспринимаем горе как личное. У нас была бесланская трагедия, в которой погибли дети. Сложно подобрать слова поддержки сейчас, но мы обязаны до них, [до семей погибших в Кемерово], донести, что они не одни в своем горе", - сказала ТАСС 73-летняя Зарема Бритаева.

Спасибо всем, кто спасал

Одной из самых масштабных в Поволжье стала траурная акция в Перми. По оценкам полиции, в мероприятии в сквере Уральских добровольцев накануне приняли участие более 1,3 тыс. человек.

"Пермь и пермяки не понаслышке знают о таких трагедиях - в 2009 году был пожар в "Хромой лошади" (тогда в результате пожара в пермском ночном клубе погибли более 150 человек - прим. ТАСС). Мы скорбим по погибшим и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - рассказал один из организаторов акции, руководитель регионального отделения "Российские студенческие отряды" Алексей Блюмин.

Участники акций памяти выразили свою благодарность тем, кто спасал людей во время ЧП. "Очень важно, чтобы каждый из нас, оказавшись на месте [ЧП], мог собраться с силами. Таких людей очень мало, к сожалению, но они есть", - сказал главный психолог минобразования Саратовской области Сергей Саратовский.

Своих коллег из Кемерова поддержали и сотрудники МЧС по Удмуртии. "Они трое суток работали на тушении и разборе завалов, и как они еще стоят на ногах? Спасателям из Удмуртии тоже приходилось сталкиваться с ЧС, когда работать приходилось сутки напролет, - пожар на арсенале боеприпасов в Пугачево, взрыв газа в многоэтажном доме в Ижевске. Нам знакомо то, что сейчас чувствуют наши коллеги, это настоящие герои", - рассказала представитель удмуртского управления МЧС Вероника Митрофанова.

Объединиться и поддержать

Участники акций памяти в регионах России уверены, что такое объединение людей по всей стране поможет семьям погибших найти силы, чтобы жить дальше. "Я сам отец троих сыновей. Мы должны все объединиться, всей страной поддержать, сделать нечто такое, что даст людям возможность найти в себе силы продолжать жить дальше", - сказал ТАСС в Екатеринбурге народный артист России Сергей Филин.

Траурное шествие "Тишина" в память о жертвах пожара прошло в Челябинске. Его участники так же, как и во многих городах России, выпустили воздушные шары в небо. "У меня нет родственников и знакомых в Кемерове, я сам недавно переехал в Челябинск из города Рудного Казахстана, где тоже проходит траурная акция. Это самое малое, что мы сейчас можем сделать, испытывая боль от гибели детей на пожаре", - сказал ТАСС один из участников акции Сергей Черняк.

На Северо-Западе страны акции памяти проходят, несмотря на зимнюю погоду. В шахтерских городах Инта и Воркута Республики Коми люди вышли на улицы в 20-градусный мороз и сильный ветер. "Мороз не стал нам сегодня помехой, люди вышли на центральную площадь Инты с цветами, игрушками, свечами. Шли семьи с детьми", - сказала ТАСС мэр Инты Лариса Титовец.

В Карелии минута молчания прошла на всех предприятиях и учреждениях города Питкяранта. В Калининграде отложили все развлекательные мероприятия. Единственный концерт памяти в среду состоится в средневековом Кафедральном соборе на острове им. Иммануила Канта. "Мы изменили программу в этот скорбный для всей страны день, в память о погибших в соборе сегодня звучит органная музыка - произведения Альбинони, Баха, Вивальди", - сказали ТАСС в дирекции собора.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.