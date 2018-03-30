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Ингушетия и Ростовская область совместно разработают турмаршруты для гостей ЧМ-2018

Общество
30 марта, 17:37 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 30, марта. /ТАСС

Туристам предложат оздоровительный, горнолыжный, экологический и экстремальный отдых

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии и Ростовской области совместно разработают туристические маршруты к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соглашение об этом подписали в рамках XXI международного фестиваля туризма "Мир без границ", который проходит в Ростове-на-Дону, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета Ингушетии по туризму.

"Соглашение станет толчком для сотрудничества в области привлечения в Ингушетию туристов, которые приедут в Ростов-на-Дону на матчи чемпионата. В республике для них уже разрабатываются специальные краткосрочные туры", - передает пресс-служба слова руководителя комитета по туризму Беслана Хамхоева.

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Ранее сообщалось, что власти Ингушетии разрабатывают туры на один-два дня специально для гостей чемпионата мира, чтобы болельщики между матчами могли посетить республику.

Как уточнили ТАСС в комитете, в Ингушетии развиваются все популярные виды туризма, которые могли бы заинтересовать болельщиков - оздоровительный, горнолыжный, экологический, экстремальный. Горная часть региона славится уникальными памятниками истории и архитектуры - средневековыми башенными комплексами, в том числе здесь находится замок-крепость Вовнушки XVI века. В Джейрахском районе развивается спортивный туризм, там действует курорт "Армхи", который в 2017 году вошел в десятку самых популярных горных курортов России для активного летнего отдыха.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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