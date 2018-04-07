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Правительство утвердило единую методику проведения конкурса на прием на госслужбу

Общество
7 апреля, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Уточняется, что для оценки профессионального уровня кандидатов может устраиваться индивидуальное собеседование, анкетирование, групповые дискуссии

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©  Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении единой методики проведения конкурса на прием на государственную гражданскую службу. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Единая методика определяет порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств, рекомендуемые к применению при проведении конкурсов. Соответствие кандидатов квалификационным требованиям будет оцениваться исходя из категорий и групп должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса, с использованием установленных методов оценки", - отмечается в пояснительной записке.

Уточняется, что для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе проведения конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование, групповые дискуссии. Кандидатам может быть предложено написать реферат или другие письменные работы, а также прохождение тестирования по вопросам, связанным с их должностными обязанностями.

Постановление подготовлено Минтрудом России в соответствии с Положением о кадровом резерве федерального государственного органа.

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