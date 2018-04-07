Делегация Ставрополья первая из регионов России доставила Благодатный огонь

СТАВРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Ставропольская делегация первой из представителей российских регионов доставила из Иерусалима Благодатный огонь. Чартерный рейс приземлился в аэропорту Ставрополя в субботу около 20:30 мск, передает корреспондент ТАСС с места событий. Делегацию возглавили член Совета Федерации Михаил Афанасов и секретарь Ставропольской и Невинномысской епархии протоиерей Александр Гомзяк.

"С Божьей помощью нам удалось очень быстро доставить Благодатный огонь на родину, в Ставрополь. Это значит, что в ближайшие часы он разлетится по всему краю, по всем приходам, попадет в каждый храм, в каждый дом", - сообщил Афанасов.

Чартерным рейсом Благодатный огонь доставляют в Ставрополь пятый год подряд, его встречают представители казачества, властей края и города. Лампаду из Иерусалима передали митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, ее доставят в Казанский кафедральный собор краевой столицы.

"Добрым знаком милости Божьей ко всем нам является вновь схождение Благодатного огня. Значит, у нас есть еще один год милости Божьей <...>. Давайте будем добрее, милостивее, и Господь даст благодать каждому из нас", - сказал митрополит в аэропорту.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также отметил важность этого события для жителей региона. "Пять лет мы первые встречаем Благодатный огонь, к нам в дома приходит благодать, это радость для всех ставропольчан. Очень хотел бы, чтобы она немного проще сделала нашу жизнь", - сообщил он.

Передали военному духовенству

Впервые Благодатный огонь передали ставропольскому военному духовенству - священнослужителям воинских частей, располагающихся в регионе, представителям Росгвардии, МВД и МЧС. Председатель отдела Ставропольской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Сергий Чулков отвезет лампаду в десантно-штурмовой полк.

"Военное духовенство существует давно в вооруженных силах, но штатным оно стало около восьми лет назад. Мы впервые встречаем Благодатный огонь, есть волнение, это великая радость участвовать в этом чуде. Это важно для всех воинов, ведь они часть Русской православной церкви, они готовы положить душу за други своя, они стоят на переднем рубеже", - сказал он.

До конца дня отец Сергий передаст частицы Святого Света военным священникам, взаимодействующим с подразделениями 49-й армии, 247-го десантно-штурмового полка, филиала Голицынского пограничного института ФСБ, Росгвардии и полиции.

Благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем его попечительского совета Владимиром Якуниным в субботу также вылетела спецрейсом из Тель-Авива в Москву. На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь, его планируется привезти к ночному пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храм Христа Спасителя.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.