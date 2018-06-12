СМИ: Гуйян и Москву свяжет прямое авиасообщение

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между городом Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу, юго-запад КНР) и столицей России запущено во вторник. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Маршрут осуществляется российским перевозчиком Royal Flight на пассажирском авиалайнере Boeing-767.

Отмечается, что рейс "Гуйян - Москва" вылетает из международного аэропорта Лундунбао по вторникам в 13:10 по местному времени (08:10 мск). Время в пути составляет порядка 9 часов. По информации агентства, рейс в обратном направлении отправляется из столицы РФ вечером того же дня в 22:00 мск (03:00 следующего дня по Пекину).

В настоящее время аэропорт Лундунбао обслуживает 19 международных маршрутов. С января по май этого года воздушный порт принял более 220 тыс. пассажиров из Гонконга, Тайваня, Макао и других стран и регионов, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.