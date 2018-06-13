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Минниханов: реставрация Казанского Кремля дополнительно привлечет туристов

Общество
13 июня, 23:53 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, июня. /ТАСС

Государственные ведомства уже переехали из Кремля в другие здания, а освободившиеся площади отдадут под выставки, уточнил глава региона

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КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана ведут реставрационные работы на территории Казанского Кремля для повышения его туристической привлекательности. Об этом на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В настоящее время мы выходим на этап согласования реставрационных работ на объектах Казанского Кремля. Они будут проведены с учетом всех норм и требований", - подчеркнул Рустам Минниханов. По его словам, различные государственные ведомства, которые располагались на территории Казанского Кремля, переехали в другие здания, а освободившиеся площади будут отданы под музейно-выставочную деятельность. Рустам Минниханов отметил, что это делается для того, чтобы повысить туристическую привлекательность Казанского Кремля", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Музей-заповедник "Казанский Кремль" является объектом исторического и культурного наследия федерального значения и особо ценным объектом культурного наследия Республики Татарстан. На сегодняшний день это единственный в мире действующий центр татарской государственной культуры и государственной власти. В единственной сохранившейся в РФ татарской крепости сохранены основы первоначальной градостроительной идеи, которая выражается в планировке, градостроительной композиции и функциональной организации архитектурных комплексов.

Комплекс Казанского Кремля расположен в центре города, на мысу высокой террасы левого берега Казанки. Территория музея-заповедника составляет 13,45 га. Общая площадь территории кремля составляет около 150 тыс. кв. м, наружный периметр стен - около 1800 м.

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