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Мединский назвал Говорухина своим учителем и наставником

Общество
14 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Министр культуры выразил соболезнования с связи со смертью режиссера

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования с связи со смертью режиссера Станислава Говорухина, назвав его своим учителем и наставником.

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"Станислав Говорухин был совестью российского кино"

Слова главы ведомства ТАСС привели в пресс-службе Минкультуры.

Мединский отметил, что свою жизнь Говорухин посвятил служению отечественной культуре, болел за нее всем сердцем. "Я имел счастье общаться с мастером не только в рабочей, но и в личной обстановке, и с гордостью могу назвать Станислава Сергеевича своим учителем и наставником, к которому в любой ситуации можно было обратиться за мудрым советом, найти в его лице помощь и поддержку", - отметил министр.

По его словам, "дар этого выдающегося человека не оставлял равнодушным никого, а творческие посылы настолько сильно влияли на умы людей, что целые поколения избирали героев картин Говорухина в качестве нравственных ориентиров".

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Говорухин, считает Мединский, "обладал твердым, несгибаемым характером, всегда и несмотря ни на что стремился добраться до истины и рассказать о ней". Эта редкая черта, продолжил министр, "позволяла ему во все времена оставаться честным перед собой и зрителем, затрагивать наиболее острые, животрепещущие, порой "неудобные" темы".

"Для меня, как и для миллионов россиян, его кончина - это огромная, невосполнимая утрата, окончание целой эпохи", - отметил Мединский.

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