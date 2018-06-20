РПЦ претендует на передачу Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире

ВЛАДИМИР, 20 июня. /ТАСС/. Межрегиональное территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областям обратилось во Владимиро-Суздальский музей-заповедник за предоставлением мнения о передаче РПЦ Дмитриевского и Успенского соборов во Владимире.

Соответствующие заявки в конце мая 2018 года подала Русская православная церковь (РПЦ), сообщили ТАСС в среду в управлении.

"Обращения по Успенскому и Дмитриевскому соборам от религиозной организации были. Мы обратились в адрес правообладателя с просьбой предоставить мнение по указанному вопросу. В течение месяца мы должны получить эту информацию, а далее она будет направлена Центральный аппарат Росимущества для принятия соответствующего решения", - уточнила ТАСС начальник отдела учета федерального имущества‚ контроля‚ приватизации и управления ФГУП/АО Ольга Никитина.

В общей сложности религиозные организации претендуют на передачу порядка 12 объектов, входящих в состав музея-заповедника.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, учреждение культуры отрицательно относится к возвращению соборов РПЦ, так как это серьезно повлияет на работу одного из ведущих музеев страны.

"Позиция, как всегда, отрицательная. Мы в Росимущество и в Минкультуры напишем отказ от передачи. Наши церковные памятники посещает больше 60% всего потока туристов, который ежегодно составляет около 1,1 млн посещений. Для нас, конечно, это крах, это уничтожение музея и, в значительной степени, снижение туристской привлекательности всего региона", - отметил Конышев.

О музее-заповеднике

Успенский собор - памятник Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества середины XII века, в интерьерах которого сохранилась самая большая площадь фресок работы Андрея Рублева и Даниила Черного XV века, находится в совместном пользовании музея и РПЦ. Дмитриевский собор построен в конце XII века, известен уникальными каменными узорами на фасадах. Оба храма входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось ранее, в мае 2017 года руководство музея сообщило о том, что Русская православная церковь направила в Росимущество заявки на передачу объектов Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, который входит в состав музея-заповедника.

Кроме того, среди объектов, заявки по которым поступили на рассмотрение Росимущества, - Георгиевский собор в Гусе-Хрустальном, где находится Музей хрусталя им. Мальцовых, три объекта в Суздале - Спасо-Преображенский собор, Знаменская церковь и приказная изба, а также два объекта во Владимире - Троицкая церковь с Музеем хрусталя и Золотые ворота.