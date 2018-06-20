Адвокат: ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за подготовку к терактам, прекратить голодовку. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков.

"Суд [ЕСПЧ] предлагает заявителю (Сенцову - прим. ТАСС) прекратить голодовку", - сообщил Чиков.

Чиков также сообщил, что ЕСПЧ запросил у властей России информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. "ЕСПЧ запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении Сенцова требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой", - сообщил Чиков.

Он уточнил, что ЕСПЧ ожидает информацию до 27 июня. "Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - написал Чиков.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.

Голодовка Сенцова

В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Сенцов объявил голодовку. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что установила ежедневный контроль за состоянием Сенцова. "Каждый день уполномоченный по правам человека ЯНАО докладывает о его состоянии. Он получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами", - подчеркнула она.

Также Москалькова сообщила, что обратилась к руководству ФСИН, чтобы допустить "тех врачей, которых будут рекомендовать адвокат или его родственники, чтобы к ним было доверие по состоянию его здоровья".

Омбудсмен рассказала, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд высказал заинтересованность по вопросу о помиловании Сенцова. Однако сам Сенцов с ходатайством о помиловании не обращался.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать обращение деятелей искусства к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова, что осужденный в РФ режиссер сам должен инициировать решение вопроса о помиловании. По словам Пескова, общественный резонанс никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Он отметил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.