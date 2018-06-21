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Ректор "Шанинки" не согласен с претензией к квалификации своих сотрудников

Общество
21 июня, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Сергей Зуев считает, что претензии Рособрнадзора связаны с тем, что у одного из его сотрудников первое образование - историческое, а преподает он при этом право

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Претензии в отношении квалификации сотрудников Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") не обоснованы, они возникли из-за проблемы в подзаконных актах. Такое мнение в четверг ТАСС высказал ректор вуза Сергей Зуев.

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В четверг на сайте Рособрнадзора появился приказ, согласно которому "Шанинке" было отказано в аккредитации по программам высшего образования. В заключении ведомства говорилось о недостаточной квалификации сотрудников, включения заведующих кафедрами, отсутствии необходимого материально-технической базы и невыполнении учебного плана в должном объеме. Аккредитационная экспертиза образовательных программ Московской высшей школы социальных и экономических наук проводилась в связи с истечением 25 мая 2018 года действия свидетельства о государственной аккредитации.

"Я посмотрел заключение, и я со многим лично не согласен, хотя, конечно, оно требует экспертного осмысления. Например, недостаток квалификации сотрудников. В частности, это пишется о докторе юридических наук, который является сотрудником Института государства и права РАН и возглавляет один из важнейших там секторов", - отметил ректор, говоря про одного из заведующих кафедрой.

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По его мнению, претензии Рособрнадзора связаны с тем, что у его сотрудника первое образование - историческое, а преподает он при этом право. "Поскольку по первому образованию он историк, а диссертацию он защищал как юрист и является доктором юридических наук, вот нам и пишут, что он не отвечает необходимым компетенциям, чтобы преподавать право и возглавлять соответствующую кафедру", - сказал Зуев.

Он подчеркнул, что с этим не согласен. "С моей точки зрения, это неправильно. В подзаконных актах обращается внимание на первое образование, но это разве правильно? Он крупный ученый-юрист. Это проблема подзаконных актов", - указал ректор "Шанинки", добавив, что с некоторыми замечаниями Рособрнадзора готов согласиться.

В четверг на сайте Рособрнадзора был опубликован приказ главы ведомства об отказе в аккредитации "Шанинки". Частный вуз "Московская высшая школа социальных и экономических наук" открылся в 1995 году. В Московской школе функционируют пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 слушателей. Вуз активно привлекает спонсорские средства от международных благотворительных фондов, способствующих развитию российского образования.

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